El Chavo Fucks y Pablo Ladaga se dijeron de todo hablando de la Selección Argentina al aire de C5N: "Tenés otro error"

Duro cruce entre Ladaga y el Chavo.

La ausencia de Marcos Acuña en la lista de 26 que Lionel Scaloni llevó al Mundial 2026 sigue generando repercusiones, y esta vez el debate se trasladó a un estudio de televisión. Dos periodistas que siguen de cerca el día a día de la Selección, el Chavo Fucks y Pablo Ladaga, expusieron miradas opuestas sobre los verdaderos motivos por los que el lateral de River se quedó afuera de lo que pudo ser su tercera Copa del Mundo.

¿Por qué Acuña no fue convocado por Scaloni?

El "Huevo", campeón en Qatar 2022 y pieza habitual del ciclo, fue desafectado de la nómina final. La versión oficial del cuerpo técnico apunta a una cuestión física: el neuquino arrastró molestias musculares durante todo el año y debió salir lesionado en la final del Torneo Apertura. En su lugar, Scaloni se inclinó por Facundo Medina, una variante más versátil para la última línea.

Marcos Acuña no fue citado por Scaloni.

El cruce entre Fucks y Ladaga

Fucks fue el que encendió la mecha al deslizar que la decisión del entrenador no se explica únicamente por lo deportivo. El periodista sostuvo que el episodio entre Acuña y Leandro Paredes en el último Superclásico, que Boca le ganó 1-0 a River con un penal del propio Paredes, no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de algo que ya arrastraba antecedentes.

Ladaga no dejó pasar esa lectura y marcó la cancha con una postura tajante, alineada con la versión oficial. "La cosa venía de antes y Scaloni tomó esa decisión para preservar la salud del grupo", lanzó Fucks, abriendo la puerta a una interpretación que sobrevuela los programas deportivos desde que se conoció la lista.

Del otro lado, Ladaga fue contundente para desactivar cualquier sospecha de conflicto interno: "La no convocatoria es por nivel físico y futbolístico", retrucó, despegando la decisión de cualquier interna entre futbolistas.

El ida y vuelta se enmarca en una versión que tomó fuerza en las últimas semanas, impulsada incluso por Ricardo Caruso Lombardi, que apuntó a una supuesta injerencia de Paredes para que el lateral no fuera convocado. Hasta el momento, ni Scaloni, ni Paredes, ni el propio Acuña se refirieron públicamente a esa hipótesis, que por ahora se sostiene en el terreno de la especulación.