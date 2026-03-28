Taty Almeida: “Que Dios no me lleve hasta tocar los huesos de Alejandro”

A 50 años del inicio de la última dictadura militar, la histórica referente de los derechos humanos en Argentina, Taty Almeida, mostró confianza en el legado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, agradeció el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a la hora de identificar los restos de las víctimas del genocidio. En ese contexto, se emocionó al recordar a su hijo Alejandro, secuestrado y desaparecido el 17 de junio de 1975. “Que Dios no me lleve hasta tocar sus huesos”, sostuvo la activista de 95 años.

Durante la inauguración de la muestra permanente de la CGT por los 50 años del Golpe del '76, Almeida advirtió: “Quedamos tres madres”, aunque aseguró que la lucha por Memoria, Verdad y Justicia tiene continuidad en las nuevas generaciones.

En ese marco, volvió a reclamar por el paradero de los desaparecidos al exigir “que digan dónde están” y expresó su deseo más íntimo. “No hago más que pedirle a Dios que no me lleve hasta no poder tocar aunque sea los huesos de Alejandro”, dijo esperanzada ante el trabajo de los antropólogos forenses y los recientes avances en la identificación de restos, como ocurrió en el ex centro clandestino cordobés de "La Perla".

Almeida expresó estas palabras durante la puesta en marcha de la muestra permanente sobre la resistencia del movimiento obrero durante la última dictadura cívico-militar en el predio de la ex-ESMA. El acto inaugural se llevó a cabo este viernes, la exposición estará disponible de lunes a viernes de 10 a 16 y los sábados de 10 a 18.

La iniciativa, que fue impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, pone el foco en el trabajo del movimiento obrero durante la resistencia al terrorismo de Estado y en los primeros años de la restauración democrática. La muestra cuenta con material de archivo del movimiento obrero, incluyendo fotografías, videos, documentos, cartas, indumentaria y efectos personales de detenidos desaparecidos, como también de referentes históricos del sindicalismo argentino.

Según indicaron, la muestra reúne más de 200 documentos históricos que se podrán observar de lunes a viernes, de 10 a 16 hs y sábados, de 10 a 18 hs, en la ex ESMA.

"La exposición pone en valor la historia de resistencia de los trabajadores y trabajadoras organizados en dictadura y su lucha por la recuperación de la democracia. El 62% de las personas desaparecidas registradas en el informe Nunca Más eran trabajadores y trabajadoras. No fue casualidad", señalaron desde la central obrera en redes sociales. Y sentenciaron: "La memoria es un acto colectivo y permanente. Te invitamos a ser parte".

Entre los que encabezaron el acto que se llevó a cabo en la exESMA estuvieron los triunviros de la CGT, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, el secretario general de la UEJN, Julio Piumato, el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez; y la secretaria adjunta de la UEJN y cosecretraria de Derechos Humanos de la CGT, Maia Volcovinsky.

También participaron los ex triunviros Héctor Daer y Juan Carlos Schmid. En representación del resto de los gremios estuvieron Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria; Carla Gaudensi, secretaria general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires; Andrés Rodríguez, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); Sebastián Maturano, secretario general de la Juventud Sindical de la CGT; entre otros.