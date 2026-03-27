La CGT inauguró una muestra permanente en la ex-ESMA por los 50 años del Golpe del 76

En el marco de las conmemoraciones por los 50 años del golpe de Estado de 1976, la Confederación General del Trabajo (CGT) inauguró este viernes una muestra permanente sobre la resistencia del movimiento obrero durante la última dictadura cívico-militar en el predio de la ex-ESMA. El acto inaugural, celebrado esta misma tarde, contó con la presencia de Taty Almeyda, en representación de Abuelas de Plaza de Mayo, del triunvirato de la CGT y otras figuras de la central obrera. La muestra estará disponible de lunes a viernes de 10 a 16 y los sábados de 10 a 18.

"Para el movimiento obrero organizado, inaugurar este espacio de memoria es reconocer a los compañeros y compañeras que lucharon por la democracia sin abandonar sus convicciones. Gracias a esa lucha hoy podemos vivir en democracia, pero no está garantizada si no se la defiende y se construye memoria", afirmó durante el acto inaugural el co-secretario general de la central obrera, Cristian Jerónimo, a lo que sumó: "En este contexto, el movimiento obrero tiene una gran responsabilidad: recuperar ese legado y seguir trabajando por el bienestar del pueblo argentino".

La iniciativa, que fue impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT pone el foco en el trabajo del movimiento obrero durante la resistencia al terrorismo de Estado y en los primeros años de la restauración democrática. La muestra cuenta con material de archivo del movimiento obrero, incluyendo fotografías, videos, documentos, cartas, indumentaria y efectos personales de detenidos desaparecidos, como también de referentes históricos del sindicalismo argentino.

"La propuesta busca visibilizar el rol de los trabajadores y trabajadoras y sus formas de organización, en un contexto en el que la última dictadura tuvo como uno de sus objetivos centrales desarticular esas experiencias colectivas. Pensada especialmente para las nuevas generaciones, cada año más de 10 mil jóvenes recorren este espacio, lo que refuerza el valor de la memoria como herramienta para comprender el presente. Intentamos recordar que el 62% de las personas desaparecidas registradas en el informe Nunca Más eran trabajadores y trabajadoras", recordaron en el comunicado oficial de la presentación.

Julio Piumato reivindicó la resistencia mientras la dictadura quería "invisibilizar" al movimiento obrero

Durante el acto de presentación, uno de los oradores fue el propio secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, quien afirmó: "Había un vacío en la historia oficial sobre la lucha contra la dictadura, y no era casual: invisibilizar al movimiento obrero fue funcional a la imposición del modelo de hambre de Martínez de Hoz. No lo consiguieron". En paralelo, el dirigente sindical de judiciales aseguró que "el movimiento obrero dio batalla en los años más duros, aún con sindicatos intervenidos, el derecho a huelga eliminado y una represión sistemática, hasta el primer paro nacional del 27 de abril de 1979".

"Esta muestra viene a reparar esa ausencia: es memoria del drama que vivimos, pero también de la épica de la organización. Es parte de nuestro legado y una referencia para seguir construyendo el camino hacia la justicia social", concluyó Piumato.

Por su parte, el co-secretario de la CGT, Octavio Argüello, reivindicó el trabajo de la resistencia obrera pero también saludó a las Madres de Plaza de Mayo: "Defender la dignidad, la patria y los derechos de los trabajadores es una responsabilidad que asumimos todos los días. Las Madres son las madres de la democracia, iniciaron una lucha que nos obliga a no bajar las banderas que dejaron quienes dieron su vida". Y concluyó: "No podemos claudicar ni rendirnos: la única lucha que se pierde es la que se abandona".

Aparte de Jerónimo, Argüello y Piumato, también participaron los ex triunviros Héctor Daer y Juan Carlos Schmid. En reprsentación del resto de los gremios estuvieron Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria; Carla Gaudensi, secretaria general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires; Andrés Rodríguez, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); Sebastián Maturano, secretario general de la Juventud Sindical de la CGT; entre otros.