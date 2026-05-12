Un miembro de las fuerzas de seguridad sirias coloca un arma en el suelo junto a las armas recogidas en Raqqa

​El Estado Islámico reivindicó el martes la autoría de un atentado perpetrado en el este ‌de Siria en ‌el que murieron dos soldados del ejército sirio, la primera operación mortal del grupo yihadista contra el Gobierno sirio desde febrero.

El ataque del lunes en la provincia oriental de Hasaka pone de manifiesto la persistente amenaza que supone el Estado ​Islámico, mientras el ⁠presidente Ahmed al-Sharaa trata de consolidar la autoridad ‌del Gobierno sobre el país, casi ⁠un año y medio después ⁠de haber derrocado a Bashar al-Assad.

La agencia estatal de noticias siria SANA informó el lunes de que ⁠dos soldados del ejército sirio murieron y ​otros resultaron heridos en un ataque ‌perpetrado por asaltantes desconocidos contra ‌un autobús en la zona rural de ⁠Hasaka.

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El Estado Islámico, en un breve comunicado publicado en su agencia de noticias Amaq, afirmó que sus combatientes habían matado y herido a seis ​miembros del "ejército ‌sirio apóstata" durante una emboscada en la misma zona.

El Estado Islámico controlaba alrededor de una cuarta parte o más de Siria en el apogeo de su poder durante ⁠la guerra civil siria hace una década, antes de que una coalición liderada por Estados Unidos y otros enemigos lo expulsaran del territorio.

Sharaa luchó contra el Estado Islámico cuando era líder del Frente Al-Nusra, vinculado a Al Qaeda, durante la guerra civil. Sharaa ‌rompió sus lazos con Al Qaeda en 2016.

El Gobierno sirio, bajo el mando de Sharaa, se unió el año pasado a la coalición liderada por Estados Unidos para combatir al Estado Islámico.

En febrero, el ‌Estado Islámico declaró una nueva fase de operaciones contra el Gobierno de Sharaa y llevó a cabo una ‌serie de ataques, ⁠entre ellos uno que causó la muerte de cuatro miembros de las fuerzas ​de seguridad del Gobierno sirio cerca de la ciudad de Raqqa.

Con información de Reuters