Alejandro, el hijo de Taty Almeida que se volvió símbolo de su lucha

Taty Almeida, quien falleció este domingo a los 95 años, se convirtió en un símbolo de lucha y perseverancia tras la desaparición de su segundo hijo, Alejandro Almeida, en junio de 1975 a los 20 años de edad a manos de la última dictadura cívico-militar.

Esta trágica pérdida marcó un antes y un después en la vida de Taty, llevándola a formar parte de la línea fundadora de las Madres de Plaza de Mayo. La activista por los derechos humanos siguió mostrándose activa hasta el final, participando de numerosas actividades incluso con su presencia física y manifestando continuamente su oposición al gobierno de Javier Milei.

En marzo pasado, había estado presente en la inauguración de la muestra permanente de la CGT por los 50 años del golpe de Estado de 1976. En esa ocasión, Almeida había dicho: “No hago más que pedirle a Dios que no me lleve hasta no poder tocar aunque sea los huesos de Alejandro”, esperanzada ante el trabajo de los antropólogos forenses y los recientes avances en la identificación de restos. Lamentablemente, su larga espera quedó trunca.

Quién fue Alejandro Martín Almeida, el hijo de Taty Almeida

Alejandro Martín Almeida trabajaba en la sección de publicidad de la agencia Télam mientras cursaba la carrera de Medicina y desempeñaba labores en el Instituto Geográfico Militar.

Sin embargo, la noche del 17 de junio de 1975, después de decirle a su madre "Esperame, ya vengo", Alejandro salió de su hogar y nunca más regresó.

Entonces, Taty inició una búsqueda que la llevó a contactar a sus familiares, quienes ocupaban cargos militares, incluso algunos relacionados con altos mandos, como Leopoldo Fortunato Galtieri, quien asumiría como presidente de facto años más tarde. No obstante, sus esfuerzos no encontraron respuesta alguna respecto al paradero de Alejandro.

Fue entonces cuando comenzó a distanciarse gradualmente de su entorno antiperonista. En ese marco, en 1979 dio un paso crucial al acercarse por primera vez a las Madres de Plaza de Mayo.

Con el tiempo, Almeida descubrió que su hijo había sido parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y que su secuestro y desaparición fueron responsabilidad de la Triple A. Relatos de jóvenes que habían militado junto a Alejandro revelaron que lograron exiliarse y reconstruir sus vidas gracias al silencio y la lealtad de él.

En diciembre de 2025, más de 50 años después de su desaparición forzada, la madre de Plaza de Mayo encabezó la presentación del libro póstumo de su hijo titulado "Alejandro por siempre... amor", que recopila poemas escritos por él.