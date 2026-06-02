"Diálogo y articulación": Jaldo participó de la reunión de gobernadores del Norte Grande para impulsar obras estratégicas

“El diálogo y la articulación permanente son fundamentales para dar respuesta a las necesidades de cada región, reducir las desigualdades y generar condiciones para un desarrollo federal sostenible”, sostuvo el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, tras participar de una reunión junto a los mandatarios del Norte Grande y el ministro del Interior, Diego Santilli, en la sede del Consejo Federal de Inversiones, donde analizaron una agenda vinculada a obras de infraestructura, energía, transporte y abastecimiento de gas para las provincias del NOA y el NEA.

Durante el encuentro, los mandatarios coincidieron en que mejorar la infraestructura energética y de transporte resulta clave para fortalecer las economías regionales, reducir costos logísticos y generar condiciones que favorezcan nuevas inversiones en las provincias del NOA y el NEA.

Uno de los planteos centrales estuvo vinculado a la finalización de las obras de reversión del Gasoducto Norte y a otras inversiones complementarias destinadas a garantizar el abastecimiento de gas proveniente de Vaca Muerta. Los gobernadores sostuvieron que el acceso a una mayor disponibilidad de gas permitirá mejorar la competitividad de los sectores productivos y reducir los costos energéticos que afrontan hogares, comercios e industrias.

La agenda también incluyó el pedido de una compensación en las tarifas eléctricas para las provincias del norte argentino. Los gobernadores argumentaron que las características climáticas de la región, con temperaturas extremas durante gran parte del año, generan una demanda energética superior al promedio nacional y un mayor impacto económico sobre las familias y las actividades productivas.

Otro de los reclamos compartidos estuvo relacionado con el estado de las rutas nacionales que atraviesan la región. Los mandatarios plantearon la necesidad de avanzar en obras de recuperación y mantenimiento de corredores estratégicos para mejorar la conectividad, reforzar la seguridad vial y facilitar el transporte de la producción regional hacia los principales mercados del país.

Del encuentro participaron el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, junto a los gobernadores Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Ricardo Quintela, Carlos Sadir, Gildo Insfrán, Hugo Passalacqua, Leandro Zdero, Raúl Jalil, Juan Pablo Valdés y Elías Suárez. Los participantes ratificaron la necesidad de sostener una agenda conjunta con el Gobierno nacional para impulsar obras clave y reducir las asimetrías que afectan históricamente al Norte Grande argentino.

La necesidad de construir acuerdos

El pedido de mayor articulación entre la Nación y las provincias que expresó Osvaldo Jaldo durante la reunión del Norte Grande no es nuevo. Días atrás, durante el Tedeum por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo en Tucumán, el mandatario ya había puesto el foco en la necesidad de fortalecer el diálogo institucional y la construcción de consensos para afrontar los desafíos económicos y sociales que atraviesa el país.

“Hoy no hay lugar para la grieta ni para las divisiones. Más que nunca, los argentinos tenemos que estar juntos”, afirmó entonces el gobernador tucumano, al sostener que la democracia debe ser una herramienta para acercar posiciones y promover acuerdos entre los distintos sectores políticos y sociales.

En esa misma línea, la homilía pronunciada por el obispo auxiliar Roberto José Ferrari también hizo eje en la importancia de la cultura del encuentro y la inclusión. El religioso llamó a recuperar los valores fundacionales de la Patria y advirtió sobre las dificultades que enfrentan distintos sectores de la sociedad, al tiempo que remarcó que “no somos enemigos; podemos ser adversarios, pero nunca enemigos”, en un mensaje que coincidió con el llamado al diálogo planteado por el gobernador.