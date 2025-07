Darío Loperfido, ex secretario de cultura de la Nación y ex ministro de cultura porteño, anunció que tiene Esclerósis Lateral Amiotrófica (ELA). El ex funcionario delarruista, que cuestionó la cifra de 30 mil desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, iniciará hoy un ciclo de entrevistas.

El ex titular del Teatro Colón está radicado en España y se desempeña como coordinador de Contenidos de la Cátedra Vargas Llosa. Lopérfido conducirá el ciclo El Hombre Rebelde y tendrá como uno de sus primeros entrevistados al escritor y cronista Martín Caparrós.

“Hago el tratamiento usual en estos casos. Sobre todo, fisioterapia y muchos medicamentos”, sostuvo Loperfido en una entrevista publicada en La Nación, en referencia al ELA.

Y agregó: “Pienso en el día a día. Me apoyo en mi familia y en mis amigos. En especial, en Antonio de la Rúa que es mi hermano de la vida. Sigo siendo feliz porque estoy enamorado de mi mujer y tengo un hijo que me alegra todos los días. Confío en los avances tecnológicos que hay; uso mucho la inteligencia artificial y guardé mi voz para el futuro”.

Por otra parte, consultado sobre la política cultural del gobierno de Javier Milei, Lopérfido respondió: “No la veo porque no se puede ver lo que no existe”. Lopérfido fue secretario de Cultura porteño de Fernando De la Rúa y Horacio Rodríguez Larreta. En la gestión de este y su antecesor, Mauricio Macri, fue director del teatro Colón. Años después, en la presidencia del fundador del PRO, fue agregado cultural en Alemania.

Cuando la Alianza llegó al gobierno nacional en 1999, Lopérfido fue secretario de cultura y comunicación de la Nación y parte del denominado "grupo Sushi", integrado también por Antonio y "Aito" De la Rúa, que entornaron al presidente que dejó su cargo en el marco de la crisis del 2001.

El día que Lopérfido puso en duda los 30 mil desaparecidos

En marzo del 2017, Lopérfido fue cruzado por el escritor Martín Kohan por haber intentado defender su postura que cuestiona el número de 30 mil desaparecidos. En el programa "50 minutos", que se emitía por La Nación +, el ex funcionario delarruista dijo que "jamás" reivindicaría "el terrorismo de Estado" pero antes afirmó: "Me llamaban negacionista por el número, sabemos que las listas son abiertas; en el Museo de Jerusalén, la lista de quienes estaban en campos de concentración está abierta" y, en ese sentido, lo comparó con el caso de la dictadura argentina".

Luego, se armó un debate en el que participaron los escritores Marcelo Larraquy, Guillermo Martínez y Kohan, que cuestionó a quienes ponen en duda la cifra de 30 mil desaparecidos en la cercanía de un nuevo aniversario del Golpe de Estado.

"Yo lo considero otra versión de la historia, no una desviación", comenzó Kohan retrucando a las críticas de Lopérfido a la postura que adoptada en el kirchnerismo. El escritor añadió: "No era ocasión de decir eran 8 mil, con lo que eso implica. Es una cifra verdaderamente abierta, (pero) es una interpelación al Estado. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos porque la represión fue clandestina. La cifra está abierta por esto".

Otro que se sumó fue el escritor Martínez, quien salió a discutirle que la juventud de los '70 sí era "maravillosa". "Había una juventud maravillosa, dispuesta a tener solidaridad en la clase más baja. Las juventudes universitarias querían la revolución social; era politizada, consciente".