Quiénes son las personalidades que firmaron una solicitada en defensa de Daniel Santoro

Diputados opositores y diferentes personalidades simpatizantes Juntos por el Cambio del ámbito del periodismo, la cultura y la política firmaron una solicitada en el diario Clarín en defensa del periodista Daniel Santo, quien es investigado por integrar una banda de espionaje ilegal junto al espía Marcelo D'Alessio: "El fallo carece del sustento jurídico necesario y podría resultar en una vulneración de garantías básicas contempladas en nuestra Constitución Nacional y en los distintos Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.

Hace unos días, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla amplió el procesamiento del periodista en el caso que lo investigado junto al ex agente de la AFI, al considerarlo “miembro de una asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal" y que su participación "resultó evidentemente necesaria para el desarrollo de los planes ilícitos".

"Los abajo firmantes expresan su profunda preocupación por la decisión judicial de Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, de ampliar el procesamiento del Periodista Daniel Santoro en el marco de una causa ("D´Alessio, Marcelo Sebastian y otros s/ asociación ilícita y otro" (Causa Nro. FMP 88/2019) en la cual se investiga una supuesta asociación ilícita destinada a extorsionar a empresarios. Respetando la división de poderes y en defensa siempre de la independencia de la justicia, sostenemos la importancia de proveer el servicio de justicia y la aplicación de las leyes sin privilegios y de modo igualitario para todos los ciudadanos", agregaron.

Quiénes firmaron la solicitada en defensa de Daniel Santoro:

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich; el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo; el filósofo Juan José Sebreli; la ex miembro de la CONADEP, Graciela Fernández Meijide; el escritor Federico Andahazi; el bailarín Maximiliano Guerra; los periodistas Norma Morandini y Héctor Guyot; el actor Luis Brandoni; la investigadora del CONICET Sandra Pitta; el constitucionalista Daniel Sabsay; el historiador Luis Alberto Romero; el asesor de Macri y filósofo Alejandro Rozitchner; el economista Roberto Cachanovsky; la diputada y madre de una víctima de la Tragedia de Once María Luján Rey; el periodista Osvaldo Daniel Bazán; el presidente del bloque de diputados de Juntos por el Cambio Mario Negri; el presidente del bloque de senadores de Juntos por el Cambio Luis Naidenoff; el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj; la diputada Karina Banfi y ex gobernador y ex senador de Corrientes, "Pocho" Romero Feris.