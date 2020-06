El Gobierno bonaerense le pidió a la Ciudad actuar contra los vecinos que salieron a bailar en Recoleta

El gobierno bonaerense no se quedó callado y le pidió a su par de la Capital Federal que actúe para evitar nuevas violaciones a la cuarentena como la que se vio en la tarde-noche del domingo en el barrio de Recoleta, en donde un DJ puso música y los vecinos salieron a bailar a la calle.

El incidente, ocurrido en Talcahuano al 1200, entre Juncal y Arenales, aconteció cuando ya hay más de mil casos diarios confirmados, entre 20 y 30 muertos cada 24 horas y varias actividades económicas que aun no pueden abrir por el riesgo para la salud pública que implica la circulación del virus.

Por ese motivo, la ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, apuntó contra la "irresponsabilidad" de los vecinos (uno de ellos incluso subió un video a las redes sociales en tono desafiante) y consideró que el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta debería "actuar" en contra de estas actividades. En la Ciudad y la PBA hay divergencias respecto a seguir flexibilizando, continuar como está o endurecer la cuarentena.

“Aquí el intendente de la Capital tendría que actuar con los organismos de control. Porque cómo le explicas después de lo que se vio anoche a alguien del conurbano que está mal salir a jugar un picadito en una cancha”, disparó García en diálogo con AM 750. Asimismo, agregó que “la circulación del virus no está localizada en la villa o en los barrios humildes, está diseminada en todos los barrios de la Capital, como lo está en toda la provincia. No es excluyente, no es que en la villa está el virus y en Recoleta no”.

Al respecto,García deseó que los funcionarios "lo tomen en cuenta los funcionarios porque no es un viva la pepa". "Nosotros tenemos problemas serios cuando, a partir de un picadito de fútbol se irradió el virus como se irradió en la Villa Azul y tuvo que ir todo el Estado a asistir. Parece mentira que en CABA no se tome en cuenta esto”, sostuvo.