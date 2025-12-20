Internaron a Cristina Kichner en el Sanatario Otamendi: "Dolencia abdominal"

La expresidenta Cristina Kirchner fue internada este sábado el Sanatorio Otamendi por una molestia abdominal, después de que médicos decidieran realizar más estudios tras una visita a su domicilio.

"Fue trasladada, luego de la debida autorización judicial, al Sanatorio Otamendi. Al presentar una dolencia abdominal, médicos concurrieron a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, definieron que era necesario una evaluación más exhaustiva en dicho sanatorio", se especificó en un comunicado.

Gregorio Dalbón, abogado de la titular del Partido Justicialista (PJ), replicó el comunicado a través de sus redes y agregó que "cualquier novedad será comunicada a través de partes médicos de la institución".

Tras conocerse la noticia de la internación, un grupo de militantes se congregó en las puertas del centro de salud porteño. Los seguidores de la ex presidenta colgaron banderas con mensajes de aliento para la titular del PJ.

La ex presidenta, de 72 años, cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio de Constitución,como parte de la sentencia por la causa Vialidad. En junio de 2025, el Tribunal Oral Federal 2 dispuso que la titula del PJ cumpliera la condena de seis años de carcel en su domicilio, bajo vigilancia electrónica.

En noviembre de 2021, Cristina Kirchner había sido sometida a una histerectomía en el Sanatorio Otamendi. "Quiero agradecer a todo el cuerpo médico, enfermeras, enfermeros y a todo el personal auxiliar del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y afecto. ¡Muchas gracias!", había escrito en su cuenta personal de la red social X la entonces vicepresidenta.

En 2012, cuando ejercía su mandato como presidenta, fue sometida a una intervención en en el Hospital Universitario Austral de Pilar donde le extirparon un tumor de la glándula tiroides. En 2013 le removieron una colección subdural crónica en la cabeza, en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro.

Noticia en desarrollo