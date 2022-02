Cristina Kirchner: cómo conoció a Néstor, sus canciones favoritas, su amor por los perros y curiosidades de su vida

Este 19 de febrero, Cristina Fernández de Kirchner celebra un nuevo cumpleaños y en El Destape repasamos algunas curiosidades y anécdotas de su vida que seguramente no conocías.

Es una jornada muy especial para el peronismo. La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sin dudas una de las mujeres y políticas más influyentes en la historia de la Argentina, cumple 69 años. Nacida el 19 de febrero de 1953 en la ciudad de La Plata (Provincia de Buenos Aires), es la primera dirigente en la historia en ser electa a ocupar todos los cargos de jerarquía nacional. Entre los más resaltantes, se destacan las dos veces que fue electa presidenta de la Nación (en 2007 y en 2011) y también como vicepresidenta en 2019. Y seguramente, también, sea una de las políticas más perseguidas desde la vuelta a la Democracia, en 1983: sufrió y sufre incontables ataques misóginos y descalificantes por parte de los medios de comunicación y la oposición -liderada por el macrismo-, y también lidia con la persecución judicial, más conocida como "lawfare". En este aniversario, en El Destape elaboramos una lista de curiosidades de su vida, con intimidades y anécdotas que, seguramente, no conocías.

Periodistas, políticos y jueces antikirchneristas afines a la derecha han dicho, publicado y tenido acciones agresivas hacia su persona. Los intentos de dichos sectores por demonizar a Cristina son constantes y esconden odio, machismo y resentimiento hacia una referente que democráticamente fue electa por el pueblo en diversas elecciones y que siempre se caracterizó por defender a los sectores más vulnerables.

Pese a aquellas intenciones tan viles e inmorales de la oposición por tratar de deshumanizarla, detrás de la fortaleza que muestra cada vez que le tiene que hacer frente a los cobardes ataques, Cristina Kirchner es un ser común y corriente, que ríe y que también sufre como cualquiera de las más de 45 millones de personas que habitan el territorio argentino. Y que también tiene historias personales, anécdotas, intimidades y una vida muy curiosa.

Cristina Kirchner y algunas de las curiosidades e intimidades de su vida.

Curiosidades de la vida de Cristina Kirchner que seguramente no conocías

Cómo y dónde nació Cristina Kirchner: la historia de su infancia

Cristina Elisabet Fernández de Kirchner nació el 19 de febrero de 1953 en la ciudad de La Plata. Fue en la casa de una partera el lugar en el que Ofelia Wilhelm la dio a luz. De hecho, en varias entrevistas, la propia mandataria confesó: "Yo fui hija de madre soltera". Según relató, su padre se incorporó a la familia años después, cuando nació su hermana, Gisele.

La familia Fernández - Wilhelm vivía en la casa de las calles 4 y 32, que en 2016 fue demolida. Su padre se llamaba Eduardo Fernández, que era dueño de un colectivo y era radical y antiperonista. En cambio, su madre era dirigente gremial del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires y militaba en el peronismo. Asimismo, y como si fuera poco, había una rivalidad futbolística entre ambos: él era hincha de Estudiantes de la Plata; mientras que ella era de Gimnasia y Esgrima La Plata.

La casa de la infancia en donde creció Cristina Fernández de Kirchner estaba ubicada en la ciudad de La Plata.

Las canciones favoritas de Cristina Kirchner: qué música le gusta

En 2017, y en un breve cruce de palabras que mantuvo con una reportera de Mega 98.3 durante el programa conducido por "Bebe" Contempomi, Cristina Kirchner fue consultada por su canción preferida del rock nacional. Sorpresivamente, respondió cantando "Rasguña las piedras", perteneciente a la mítica banda Sui Generis.

Asimismo, en 2021, Cristina publicó un mensaje en Twitter para saludar a Charly García en su cumpleaños número 70 con un curioso video en el que se la puede ver cantando "Rasguña las piedras" en una especie de show. "Sus canciones forman parte de nuestras vidas y acompañaron con su sensibilidad genial los últimos 50 años de la historia Argentina. ¡Gracias, Charly! ¡Felices 70 años!", manifestó en su momento.

Por otra parte, y en otra oportunidad Cristina ponderó los trabajos de otros grandes artistas que dejaron una huella en la historia argentina como, Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati, entre otros, a quienes les dedicó unas bellas palabras en Twitter: "Gustavo Cerati y el flaco Spinetta, ídolos populares de varias generaciones de argentinos...".

En cambio, en el plano internacional, sostuvo que otra de sus canciones favoritas es "Óleo de mujer con sombrero", perteneciente al cantante, compositor y poeta cubano, Silvio Rodríguez, uno de los máximos exponentes de la música de su país.

Óleo de mujer con sombrero, de Silvio Rodríguez

Cristina Kirchner es amante de los perros

Al igual que Eva y Juan Domingo Perón, Cristina Fernández de Kirchner tiene una devoción por los perros. De hecho, hace unos meses se conoció un video del 2010 en el que presentó a varias de las mascotas que la acompañan hace varios años. "Catita nació a fines del 2006. Se la regalaron a Néstor el 25 de febrero de 2007 para su cumpleaños". Al tiempo se dieron cuenta de que la perra estaba embarazada, por lo que tuvo varios cachorros, que justamente la mandataria presentó: "Acá están los hijos. Esta es Martita. Es la única hembrita que me quedó. Yo me voy a quedar con ella. Nacieron el 31 de mayo de este año (2010)". Incluso, confesó una disputa que tuvo con el propio Néstor por el asunto de los perros: "Tengo ganas de quedarme con todos, me estoy peleando con Kirchner".

Además, presentó a "Cleo", una caniche mini-toy. "Nació en el 2004, el 12 de abril... es chiquita". Y advirtió que su nombre tiene que ver con Cleopatra, reina y faraona de Egipto entre el 51 y el 30 antes de a.C. (antes de Cristo). Curiosamente, Evita y Perón eran amantes de este tipo de perros y tenían varios de ellos.

Cómo fue que se conocieron Cristina Fernández y Néstor Kirchner

Ofelia Cédola, una de las compañeras de estudios de Cristina Fernández de Kirchner en la Universidad de La Plata, reveló una anécdota sumamente curiosa acerca de cómo fue que la mandataria conoció a Néstor Kirchner. "En una de las cursadas, nos hicimos amigas y cursamos juntas. Ella también era una de las que estudiaba y trabajaban. Era brillante", comenzó recordando su excolega en una charla con la TV Pública.

Luego, Cédola señaló que la pareja se conoció en La Plata de una manera muy particular: "Néstor y Cristina se conocen en una de las visitas que hacíamos a 6 entre 40 y 41, donde vivían Néstor y Omar. Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, se conocieron discutiendo, ja". Y entre risas, comentó: "Cristina siempre se caracterizó por ser una apasionada defensora de sus ideas".

Cristina Fernández y Néstor Kirchner se conocieron en octubre de 1974 y estuvieron juntos más de 35 años.

Los gustos culinarios de Cristina Kirchner: cuáles son sus comidas preferidas

En una entrevista que le concedió a Chiche Gelblung en 2017, por Crónica TV, Cristina Kirchner contó cuáles son sus comidas favoritas: "Me gusta mucho el puré de calabaza y la sopa de verduras". En tanto, contó que en los años '80 solía preparar platos como pollo a la cerveza y asado al horno, platos que cocinaba habitualmente y que, según aseguró, ambos le salían "muy bien".

Cristina Kirchner, compartiendo una comida.

El día que Cristina Kirchner terminó presa y pensó en irse del país por temor

Hacia finales del gobierno de Isabel Perón, tiempos en los que los militares ya tenían incidencia y un gran control del poder en la Argentina, Cristina Kirchner reveló que estuvo presa. "Fue el 6 de enero (NdeR: a falta de dos meses del golpe de estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976), alcancé un mes a estar presa, muy poquito, en Río Gallegos, junto a (Néstor) Kirchner y a otro compañero, que falleció ya. Era un testigo de nuestro casamiento, entrañable... había sido militante junto a nosotros toda la vida. Él y su mujer, los cuatro... fuimos detenidos la noche del 6 de enero de 1976".

Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, compañeros de militancia y de la vida.

En una charla con Daniel Filmus por la TV Pública, "La Jefa" dio detalles de su detención: "Realmente, no fue una cosa... no me hicieron absolutamente nada... estuve detenida. Allí tuvo que ver mucho la actitud de quien en ese momento era interventor de la provincia (de Santa Cruz), Orlando Parolín, que le dijo al que todavía era el jefe militar, porque yo todavía estaba a disposición de la unidad militar 523, si mal no me acuerdo, por presunta infracción a 19.840, que era la ley de seguridad nacional. Y le dijo: 'O los ponen a disposición del Poder Ejecutivo o los dejan en libertad porque yo no quiero presos políticos en mi provincia'".

Aliviada por haber podido salir de aquel mal momento, Cristina señaló: "Por suerte se les dio por otorgarnos la libertad". Aun así, tras haber recuperado la libertad, le hizo una advertencia a Néstor sobre lo que sucedería meses después: "Salimos y le dije a Kirchner: 'Es terrible lo que va a venir, va a ser terrible lo que va a venir'". Incluso, a partir del golpe de estado cívico-militar, reveló que evaluó la posibilidad de marcharse de la Argentina: "Vos sabés que pensé en irme del país porque tenía miedo, mucho miedo...".

El sentido del humor de Cristina Kirchner: qué suele divertirle

Entre su círculo íntimo, Cristina Kirchner suele divertirse haciendo imitaciones con humor. En una entretenida y distendida charla que tuvo en 2017 con La Negra Vernaci, por Radio con Vos, reconoció: "Si no me hubiera reído, te imaginás que no podría vivir... la risa es sanadora... ojo que me río de mi misma". Y agregó: "Néstor era muy divertido, pero cuando le hacían bromitas a él no le gustaba tanto...". Consultada por las imitaciones que hicieron artistas como Martín Bossi y Fátima Florez, sostuvo: "A mí, cuando me imitan, me río".