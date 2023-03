CFK, sobre el fallo Vialidad: "El único objetivo es la proscripción"

En un acto en la Universidad de Río Negro, la Vicepresidenta criticó el fallo del Tribunal Federal N°2 y lo definió como "millones de palabras y adjetivos" y "ninguna prueba".

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, criticó el fallo del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 de la causa Vialidad y afirmó que "el único objetivo" de la decisión judicial fue su "proscripción".

"Lo de los fundamentos de ayer es un eufemismo, millones de palabras y adjetivos, ninguna prueba y un solo objetivo: la proscripción", afirmó la ex mandataria en el marco del acto de distinción como doctora honoris causa en la Universidad Nacional de Río Negro.

Fernández de Kirchner hizo referencia al fallo de la causa Vialidad, que tiene 1.616 páginas, que la condenó a seis años de prisión y la inhabilitó para presentarse a cargos públicos y retomó una frase del ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y señaló que "han reemplazado el Código Electoral por el Código Penal".

En la Sede Viedma de la Universidad de Río Negro, la vicepresidenta de la Nación recibió el Doctorado Honoris Causa por sus contribuciones al "progreso social, científico y cultural de la Nación", la "máxima distinción otorgada" por la institución.

En su análisis sobre la situación económica, la vicepresidenta afirmó que "los salarios no generan inflación", al mostrar una serie histórica de datos que compara el nivel salarial con la inflación registrada en cada año.

En ese sentido, detalló: "En 2015, cuando teníamos el salario más alto en dólares en América Latina, la inflación de ese año, medida por la Ciudad, fue del 24 por ciento. Los que me dieron lecciones la llevaron al 54 por ciento". Y agregó: "Primera conclusión para gente que lo único que tiene que hacer es ejercitar la memoria: Está claro que los salarios no son la causa de la inflación, porque con el salario más alto de América Latina teníamos el 24 por ciento y con el salario por el piso y con trabajadores registrados que no llegan a fin de mes".

En otro aspecto, destacó que las condiciones del acuerdo firmado con el FMI deberán ser revisadas por la carga de vencimientos que establece el memorándum. La expresidenta se encargó de aclarar que acompañar el marco de las negociaciones que mantuvieron los equipos técnicos con el organismo multilateral de crédito.