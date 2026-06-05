Cristina Kirchner despidió al Indio Solari: "Vivir solo cuesta vida"

La expresidenta Cristina Kirchner le dedicó un emotivo mensaje al Indio Solari luego de su muerte. A través de redes sociales, escribió "Vivir solo cuesta vida", rememorando una de las míticas frases que dejó la discografía de Patricio Rey y sus redonditos de ricota.

Carlos "Indio" Solari fue una de las figuras más influyentes y emblemáticas de la historia argentina. Como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y fundador de proyectos como Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Míster y los Marsupiales Extintos, construyó una trayectoria artística marcada también por definiciones públicas sobre la realidad política del país.

La afinidad política del Indio Solari

Aunque solía definirse como una persona de centroizquierda y evitaba identificarse como un militante kirchnerista, nunca ocultó su simpatía por el peronismo ni su reconocimiento hacia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Su admiración por figuras como Eva Perón y sus frecuentes reflexiones sobre la política nacional lo ubicaron, en distintas ocasiones, cerca de las posiciones del espacio político que hoy conduce el Partido Justicialista.

En una entrevista concedida a La Garganta Poderosa en mayo de 2023, Solari explicó su mirada sobre el rol de los artistas en la política. “El artista tiene que manifestar a través de su obra, en el estilo está su posición. Yo no creo que deba militar, cuando milita transforma su obra en panfletos”, sostuvo.

Sin embargo, tras esa aclaración, ratificó su respaldo al peronismo y al kirchnerismo en un contexto atravesado por la campaña presidencial de ese año. “A mí me pasó que ahora sigo apoyando al kirchnerismo o al peronismo porque del otro lado hay un peligro muy grande”, afirmó. Según su interpretación, ese riesgo estaba vinculado al crecimiento de sectores de derecha dentro del escenario político argentino.

La valoración de Solari hacia Cristina Kirchner ya había quedado plasmada años antes. En una entrevista con Mario Pergolini realizada en 2011, expresó: “No creo en las ideologías, sino en las personas que puedan llegar a ejecutar esas ideas. Me gusta ver una presidenta que hable de la manera que lo hace en la ONU y, por fin, tenemos un gobierno con los cojones para enfrentar a todas las corporaciones al mismo tiempo”.

Durante esa misma conversación también recordó el impacto que le generó la movilización juvenil tras la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010. “Hablé con Aníbal Fernández, que es ricotero, y le explicaba que vi una magnitud de jóvenes involucrados que me conmovió. Eso es lo que me conmovió de su muerte, ya que no fue alguien de mi entorno íntimo”, relató el músico.