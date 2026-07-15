Rusia dice que tropas extranjeras enviadas a Ucrania tras un acuerdo de paz serían objetivos legítimos

Imagen de archivo de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, durante una sesión del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) en San Petersburgo, Rusia.

Rusia dijo el miércoles que cualquier fuerza multinacional enviada ‌por los ‌aliados de Ucrania para desplegarse en el país en caso de que se alcanzara un acuerdo de paz sería inaceptable para Moscú, que la consideraría ​una amenaza ⁠y un objetivo militar legítimo.

Los ‌aliados occidentales de la "coalición ⁠de voluntarios" a ⁠favor de Ucrania se reunieron esta semana en París y reafirmaron ⁠su intención de desplegar dicha ​fuerza cuando cesen ‌las hostilidades, con el ‌fin de tranquilizar a Ucrania ⁠y ayudarla a reconstituir sus fuerzas.

También indicaron que en los próximos meses se llevarán ​a ‌cabo maniobras para demostrar la capacidad de actuación de la fuerza prevista, conocida como Fuerza Multinacional para Ucrania (MNF-U).

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"En ⁠este contexto, nos gustaría reiterar que el despliegue en Ucrania de cualquier contingente militar procedente de países de la denominada 'coalición de voluntarios' es inaceptable para nuestro país", ‌declaró a los periodistas la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajarova.

"Repito: esto equivaldría, de facto, a una intervención extranjera ‌y a una escalada de las amenazas a la seguridad de ‌Rusia. Consideraríamos ⁠a dichas unidades como objetivos militares legítimos", señaló.

(Reporte ​de Dmitry Antonov; escrito por Mark Trevelyan y Gleb Stolyarov; editado en español por Carlos Serrano)