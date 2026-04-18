La descomposición del gobierno de Milei, la encuesta que lo condena, el fuerte crecimiento de Kicillof y la advertencia de Cristina

En el momento en que el tema excluyente era la refacción de la cocina del jefe de Gabinete Manuel Adorni un dato alteró la agenda: la inflación. Marzo fue el décimo registro de suba consecutiva y el 3,4% medido más que duplica el 1,5% de mayo de 2025 cuando comenzó la escalada. Es difícil encontrar en la historia diez meses seguidos sin ninguna baja: la última vez fue en 1943. Lo peor del dato es que se da en el marco de una depresión del consumo que ya lleva 28 meses.

Milei es un presidente inflacionario: él mismo provoca la suba sistemática de precios. La desregulación de los alquileres, las prepagas, la educación y otros sectores impulsan el registro del Indec. Pero lo peor es que la decisión implacable de avanzar en la eliminación de los subsidios al transporte, la electricidad y el gas empujan la inflación de manera directa e indirecta porque impactan en los costos empresarios. Así, mes a mes, Milei le echa leña a la llamarada inflacionaria. El Gobierno armó un círculo vicioso en el que la quita de subsidios impacta en el Índice de precios y esa suba genera una nueva actualización tarifaria que vuelve a impactar en la inflación. Milei es el perro que se muerde la cola.

Estas mismas razones golpearon el poder adquisitivo de la población generando una depresión en el consumo. De esta manera el Gobierno logra el milagro económico de tener una inflación en continua suba y el consumo en una interminable baja.

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En diciembre de 2023, con la disparada inflacionaria fruto de la mega devaluación inicial, el consumo en supermercados cayó un 6,6% respecto al mismo mes del año anterior. En abril del 2024 la caída se profundizó al 17,6%. El consumo cayó todo el año. En el 2025 se estancó en esos magros registros y el año en curso comenzó con una nueva caída. Argentina vive en una recesión del consumo severa y prolongada: una depresión. Aún así los precios siguen subiendo.

Los sectores que crecen e impulsan la suba del PBI generan escaso empleo. Más del 90 por ciento de los puestos se cubren en los sectores que vienen sufriendo fuertes caídas: construcción, industria y comercio, fundamentalmente. La industria cayó fuerte durante los 12 meses de 2024, tuvo un leve repunte en el primer semestre de 2025 y nuevamente lleva 8 meses de caída. La construcción se derrumbó durante todo el 2024 con un pico de derrape del 42%, se amesetó en el 2025 y ahora volvió a caer. Es decir, los sectores directamente relacionados con la vida cotidiana de los argentinos transitan una depresión económica: una caída severa y prolongada. Ese es el contexto en el que Milei lleva diez meses seguidos de suba de la inflación.

Desde que asumió Milei cerraron 24.180 empresas y se perdieron 290 mil empleos registrados, según un nuevo informe de CEPA. El minucioso trabajo revela que también se perdieron 27 mil puestos de empleos en casas particulares.

En febrero los salarios registrados volvieron a caer respecto a la inflación. En promedio, están 8,9% debajo de fin de 2023. Es el sexto mes seguido de caída y en marzo también darán para abajo. Desempleo y caída salarial dibujan el actual paisaje nacional y las encuestas ya lo perciben

Las encuestas de la vergüenza

Un flamante relevamiento de la Universidad de San Andrés (UdeSA) muestra que el 68% de los argentinos está insatisfecho con la marcha del gobierno y solo un 28% está satisfecho. Un registro preocupante. El mismo informe indica que el 61% desaprueba al gobierno y solo el 36% lo aprueba. Esta semana también se difundió el informe de Delfos que le asigna al gobierno una imagen negativa del 64% y una positiva de apenas el 26%. Un dato que revela UdeSA deja al desnudo el intenso rechazo que genera Milei en un segmento importante de la población. Entre el 61% que lo rechaza el sentimiento generalizado es de vergüenza.

La descomposición de un gobierno cosplay

El hecho de que Adorni haya ido al lujoso hotel Llao Llao de Bariloche, a Punta del Este, a Aruba y a Nueva York en familia en poco tiempo golpea el relato de “No hay plata”. La simple sospecha de que se trate de enriquecimiento ilícito rompe el de “la casta”. Más allá de la inusual conducta judicial, está claro que su caso impactó bajo la línea de flotación de un gobierno que por momentos parece a punto de naufragar.

Esta semana Adorni recibió una fuerte crítica del biógrafo presidencial Nicolás Márquez. El jefe de Gabinete le contestó en redes con signos de pregunta. La respuesta de Márquez incluyó citas como “estas cagado en las patas”. A la misma hora Lilia Lemoine acusaba al personaje conocido como gordo Dan de “bancar a Victoria Villarruel y a Marcela Pagano” y lo trataba de “boludo” mientras el discípulo de Santiago Caputo ponía en duda la capacidad cognitiva de la diputada cosplay. Hasta la cuenta “El jefe” de Karina Milei se metió para decir “Se banca a la gente de Milei o nada”, golpeando al hombre de Caputo. Signos de un gobierno en descomposición que no deja de tirarse tiros en el pie: Vergüenza.

La pregunta de la política es cuándo explota esto. La respuesta correcta tal vez sea que Argentina ya explotó:

* Colectivos: Los micros que deben llevar a la gente a trabajar redujeron su servicio hasta un 30% porque el gobierno les adeuda 120 mil millones de pesos. Además de que no contempla el subsidio necesario dado el nivel tarifario. Así los trabajadores padecen a diario horas de cola para tomar un colectivo. Por la restricción del servicio y por el desempleo, en la primera quincena de abril la cantidad de pasajeros transportados se desplomó un 21% respecto al mismo período de 2025.

* Pami está en una crisis que generó una fuerte caída de sus prestaciones, incluida la venta de medicamentos porque no le pagan a laboratorios, droguerías y farmacias. Según la oficina de presupuesto del Congreso los gastos en prestaciones de la obra social cayeron un 41,3% en el primer trimestre. La deuda con prestadores llegó a 500 mil millones de pesos y recién Economía le giró 150 mil. Hay en riesgo 10 mil farmacias a las que les deben más de 25 mil millones porque los farmacéuticos le pagan a las droguerías al contado y cobran del PAMI a 3 meses o más. Muchas ya están con falta de stock aún para vender a privados.

* Obras sociales sindicales: La CGT acaba de realizar un informe que advierte que “La situación económica financiera general del sistema está viviendo una crisis grave, que para muchas organizaciones es casi ‘terminal’ por la imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos a los trabajadores”. La fuerte caída de los salarios llevó el promedio de recaudación de nuestro sistema a 67.525 pesos para 9 millones de beneficiarios y la suba de los costos del Plan Médico Obligatorio ya lo llevó a 85 mil. Están en crisis las obras sociales sindicales, el PAMI, las farmacias, las clínicas y están desbordados y desfinanciados los hospitales públicos. El sistema sanitario explotó.

* Provincias: Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal la Nación le debe a las provincias la friolera de 3,6 billones de pesos o 17.700 millones de dólares. Milei sostiene un superávit fiscal ficticio basado en no pagar sus deudas. La más grande es la provincial. La decisión golpea en todos los ámbitos. Los gobernadores no alcanzan a cubrir los gastos de salud, educación y seguridad, entre otros. Así se multiplican las huelgas incluso entre las fuerzas de seguridad. Las provincias ya explotaron.

* Obras públicas: La suspensión de la obra pública acarrea consecuencias múltiples: Un informe técnico elaborado por trabajadores viales señala que el 70% de la red de rutas se encuentra deteriorado por falta de mantenimiento. El 90% de las empresas del sector logístico identifica el mal estado de las rutas como el principal obstáculo para la competitividad con sobrecostos que llegan al 7,8% en equipos, rodados y combustible, según fuentes del sector. El Observatorio de Seguridad Vial a su vez advierte que solo en la ruta 34 hubo 36 víctimas fatales en 2025 y ya van 13 en 2026. Argentina ya explotó.

* Universidades: Las transferencias a las universidades cayeron un 45,6% desde 2023. La caída salarial supera el 40%. La ley de financiamiento universitario fue votada en cuatro oportunidades y luego recibió dos fallos judiciales a favor y Milei no la cumple. El viernes debió cancelar 2,5 billones. El gobierno daña gravemente a profesores, alumnos y a la institución universitaria.

* Suicidios: Los principales dirigentes de derecha hacen gala de cuidar a la población del flagelo de la inseguridad. “En el conurbano te matan por un celular”, suelen decir. Pero en la Argentina de Milei en 2025 el 41% de las muertes registradas por el Sistema Nacional de Información Criminal fue por suicidios. Luego lo siguen el 34,7% por accidentes viales y relegado al tercer puesto homicidios dolosos, el 17,7%. Y la situación empeora: en el primer trimestre de este año el número de suicidios superó en un 40% el promedio del mismo período de los últimos 3 años.

El psicoanalista Daniel Waisbrot, miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, explica: “estamos en momentos de una catástrofe social en la Argentina de estos días. La imposibilidad de pensar un futuro que valga la pena genera un puro presente sin sentido, sin posibilidad de ser incluido en una narrativa histórica en tanto anula la capacidad simbolizante. Cuando los garantes sociales se debilitan aparecen angustias primitivas ligadas al desamparo, que desorganizan el psiquismo y aumentan las problemáticas vinculares, ya que la caída del Otro como otro fraterno, solidario, amparador, se transforma en un enemigo potencial. Han caído los ‘garantes sociales’, aquellos soportes colectivos que sostienen la vida psíquica individual y vincular. El Estado ya no garantiza nada y todo queda sujeto a lo que cada uno pueda. El lazo social que sostiene la vida en común de un grupo, de una Nación, de un pueblo, queda devastado”. Argentina ya explotó.

Axel, Cristina y las PASO

El deterioro vertiginoso de Milei, el chileno José Antonio Kast y Donald Trump y la derrota del húngaro Viktor Orbán muestran una extrema derecha debilitada.

Las mismas encuestas que dan a Milei cayendo encuentran a Axel Kicillof subiendo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires parece captar cada voto perdido por el presidente. En su viaje a España para formar parte del Foro Progresista, los líderes que asistieron le dieron trato presidencial. Por momentos parece que tuviera el camino despejado para ser el candidato peronista en 2027.

En los últimos días hubo una novedad al respecto. Horacio Verbitsky es amigo personal de Cristina como lo fue de Néstor Kirchner y en los últimos años de Máximo Kirchner. Para conocer qué piensa Cristina basta escucharlo. Esta semana Jorge Fontevecchia le consultó sobre a qué candidato apoyaría la ex presidenta el año que viene y el periodista contestó: “Apoyaría a cualquiera que no fuera Kicillof”. A esta novedad hay que sumarle otro dato para tener el panorama completo. Una muy alta fuente del Gobierno confirmó a El Destape que están resignados a sostener las PASO: “Cristina no quiere eliminarlas, no tenemos el número”, explicó. En estas circunstancias es posible que en 2027 se enfrenten en una PASO Kicillof y el candidato de Cristina. Los actos de Guillermo Moreno con Máximo, los del mismo ex secretario de Comercio con Miguel Ángel Pichetto, las reuniones que este último sostiene con macristas e incluso con mileístas enojados y el listado de visitas a San José 1111 sugieren que la ex presidenta elegirá un contendiente de derecha.