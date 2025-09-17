La Justicia citó a prestar declaración indagatoria al expresidente del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier González Fraga, y a su mano derecha, Lucas Llach, en el marco de una causa en la que se los acusa de defraudar al Estado por US$ 260 millones a través de la concesión de créditos irregulares a la cerealera Vicentín. En total, fueron convocados a declarar unos 26 exdirectores del Banco Nación y de Vicentín.

Tras una investigación de cinco años, el fiscal Gerardo Pollicita sostiene que entre agosto y diciembre de 2019, autoridades del Banco Nación y empresarios del Grupo Vicentín actuaron en connivencia para defraudar al Estado nacional. Hubo una "coordinación" dentro del Banco Nación para omitir el cobro de una millonaria deuda, mientras que los empresarios actuaron con complicidad.

“Actuación coordinada de diversos agentes, quienes, a pesar de que la propia existencia del banco se encontraba en peligro, desde sus funciones defraudaron los intereses confiados y omitieron deliberadamente cobrar la millonaria deuda, pese a contar con el dinero resguardado en cuentas de garantía constituidas al efecto”, indicó el fiscal.

De esta manera, se desarticularon las garantías que tenía el banco y “le entregaron a los empresarios de Vicentin los fondos que tenían allí congelados e, incluso y sin reaseguro alguno, les otorgaron nuevos empréstitos cuando aquello se hallaba expresamente prohibido”.

Pollicita planteó que los funcionarios del banco, lejos de proteger el patrimonio, “se apartaron de la conducta debida con el claro y evidente fin de beneficiar al particular, en perjuicio del Estado nacional”. Según estimó la fiscalía, el perjuicio al Banco Nación sería de US$264.500.000.

Ante esto, el juez federal Julián Ercolini, por solicitud del fiscal Pollicita, solicitó la inhibición general de los bienes de todos los implicados en la causa y les prohibió su salida del país.

La lista de los citados

Por parte del Nación fueron citados Javier Antonio González Fraga (presidente), Lucas Llach (vicepresidente) y los directores Carlos Alberto Castellani, Ercilia Antonia Nofal, Miguel Ángel Arce, Guillermo Goldberg, Jorge Alberto Lawson, Marcelo Javier Pose, Javier Okseniuk y Agustín Pesce; el gerente general Juan José Fragati y los subgerentes Martín Enrique González, Susana Graciela Ojeda y Maricel Leonor Moschini; los gerentes zonales José Luis Testa, Luis María Celestino Restelli, Darío Marcelo Giacossa, Néstor Ariel Bled y Alexis Diosnel Tortul, y el síndico Alejandro Fabián Díaz.

En cuanto al Grupo Vicentin fueron citados Daniel Néstor Buyatti (presidente); Alberto Julián Macua (vicepresidente); Herman Roberto Vicentin (Apoderado) y los directores Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan.