Ginés González García: "Necesitamos más presupuesto por la deuda que dejaron"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, hizo referencia a la profundización de la crisis debido a la pandemia del coronavirus y contó:"Ayer estuve discutiendo el presupuesto porque no sobra nada. Nos dieron 14 mil millones para pagar la deuda de la gestión anterior, pero no solo tengo que pagar la deuda de antes, ahora tenemos que hacer cosas que no estaban ahora".

En diálogo con El Destape Radio, el ministro remarcó que la problemática es aún mayor por la deuda que recibieron, producto de la gestión de Mauricio Macri. "Yo quería que me reconocieran no solo el presupuesto de este año, sino que cuando asumimos tuvimos que pagar muchas deudas", indicó.

Asimismo, Ginés habló sobre las tareas de su Ministerio: indicó que se están haciendo alrededor de 9000 testeos por día y que se está incrementando la capacidad resolutiva de testeadores y laboratorios en CABA y Provincia de Buenos Aires: "Habilitamos más de 100 laboratorios públicos y los vamos a incrementar en los próximos días".

"En términos generales se está testeando bien", afirmó y marcó que "la logística que acompaña al test es complicada: el que se testea debe aislarse". "Buenos Aires tiene 3500 aislados en hoteles. Todos los días incrementamos los testeos y la capacidad de los laboratorios. Los dos países líderes en testeos dentro de América son EEUU y Chile y no tuvieron grandes resultados", afirmó.

Sobre la cuarentena, expresó: "Las primeras mediciones son buenas, se redujo mucho la circulación que es lo que lleva el virus. Pararla no podemos, porque no la para nadie. Pero podemos tenerla controlada. La situación no es normal, pero va dentro de los parámetros que esperamos".

En ese sentido, González García sostuvo: "Los plazos son los que están. Abrir es lo que queremos todos, pero hay que esperar a ver qué resultados obtenemos de esta etapa. La idea es que tengamos la misma responsabilidad que al principio de la cuarentena y esperar que el impacto sea menor".

Por último, opinó sobre los fármacos utilizados el tratamiento contra el Covid-19: "No son estimulantes las pruebas con el remdesivir. Creo que hay un exceso de optimismo".