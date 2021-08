Denuncian a Carrió por la fiesta de cumpleaños realizada en medio de la cuarentena

La líder de la Coalición Cívica fue acusada de violar el DISPO a fines de diciembre pasado. Repasá la denuncia.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, fue denunciada por violar la cuarentena al celebrar su cumpleaños, a fines del año pasado, junto a 70 invitados. El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten presentó un documento al fiscal en lo Criminal y Correccional N°1 donde señaló la falta a las normativas que deben acatar argentinos y argentinos por parte de la anteriormente mencionada dirigente política. También denunció al ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, por no cumplir el aislamiento en su regreso al país desde Europa, según acusó la provincia de Buenos Aires.

Con respecto a Carrió, la denuncia advierte que, en pleno aislamiento social obligatorio, el pasado 26 de diciembre del 2020, decidió celebrar su cumpleaños con una fiesta en su domicilio, ubicado en Capilla del Señor, donde hubo setenta (70) invitados. "Hubo folklore, mariachis y ningún tipo de distanciamiento social ni protocolo", destaca. En ese momento, el representante legal remarca que en todo el territorio nacional regía el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1033/2020 que establecía la prórroga del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) hasta el 31 de enero de 2021.

A su vez destaca que, entre las restricciones destacadas, aparecía la prohibición de actividades como: eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos o familiares y actividades en general de más de veinte (20) personas en espacios cerrados. Algo que, por supuesto, atraviesa la celebración que llevó adelante Carrió, ignorando las disposiciones gubernamentales para intentar controlar la circulación del COVID-19.

Ante esto se pide que tomen testimonio al encargado del "Club de Campo Chacras de la Cruz", donde se ubica el domicilio de la abogada y se informe el listado de ingresos y egresos registrados el día 26 de diciembre en su vivienda. Para las audiencias proponen utilizar, respetando la situación pandémica, la plataforma Zoom, Skype, videollamada grupal o cualquier otro tipo de videoconferencia o reunión virtual.

Sobre el cierre del comunicado, Alejandro Sánchez Kalbermatten solicita que "se tenga por formulada la correspondiente denuncia penal y se me cite a su ratificación", "se corra vista a los fines de que se impulse la investigación", "se lleven a cabo las diligencias probatorias sugeridas" y, por último, "se indague, procese y eleve a juicio a los responsables, autores, cómplices encubridores o partícipes de las maniobras denunciadas, exonerándolos de las plantas del estado o bien inhabilitándoselos a desempeñar cargos públicos".

La justificación de la Coalición Cívica

Desde el espacio que lidera Elisa Carrió emitieron un comunicado ante la denuncia de presunta violación de las medidas sanitarias por parte de "Lilita". Señalaron que son "comentarios equivocados o malintencionados que se difundieron" y aclararon que el encuentro "fue realizado al aire libre, en respeto de todos los protocolos sanitarios y medidas preventivas, lo que fue publicado en su oportunidad por los distintos medios de comunicación".

Asimismo, señalaron: "También se requirió test negativo previo a todos los invitados antes del ingreso para prevenir eventuales contagios, dado que la propia Carrió es una adulta mayor con comorbilidades". Si bien intentaron explicar que el decreto 1033 que estaba vigente en ese momento establecía restricciones para las reuniones sociales para 35 de los 40 distritos de la Provincia de Buenos Aires, entre los que no se encontraba Exaltación de la Cruz, lugar en el que se realizó la reunión. Si bien es cierto que no había Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), sí regía el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) y allí no se podían hacer reuniones de más de 20 personas.