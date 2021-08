Provincia denuncia que Macri incumplió la cuarentena, tras regresar al país desde Europa

El expresidente había declarado que pasaría la cuarentena en su casa de San Isidro, pero no se encontraba allí cuando inspectores fueron a verificar. El abogado de Macri asegura que notificaron el cambio de domicilio.

El expresidente Mauricio Macri no cumplió con el aislamiento obligatorio tras su regreso desde Europa, según se desprende de un acta de inspección labrada por autoridades del Ministerio de Salud bonaerense. El exmandatario había declarado que pasaría la cuarentena en su casa de San Isidro, pero no se encontraba en el domicilio cuando inspectores se acercaron para constatar su paradero. El abogado de Macri, Pablo Lanusse, informó que hace dos días informaron la mudanza del lugar de aislamiento por "fuerza mayor".

Macri regresó este lunes 9 de agosto al país tras permanecer 43 días en Suiza y tenía previsto sumarse a la campaña de los postulantes de Juntos por el Cambio rumbo a las PASO del 12 de septiembre. El ex jefe de Estado, su esposa Juliana Awada y su hija menor, Antonia, arribaron al aeropuerto internacional de Ezeiza en horas del mediodía a bordo de un vuelo de Iberia. "Se deja constancia que el ingeniero Mauricio Macri no se encuentra en su domicilio particular", advierte el acta que se labró en el lugar a las 19 horas de este viernes. Los inspectores fueron recibidos por personal de seguridad.

Macri viajó a España a finales de junio e intentó volver durante julio, pero no lo logró debido a las restricciones impuestas en el país, por lo que pasó casi un mes en calidad de varado en el exterior. El líder del PRO debía realizar, tal como lo dispusieron las autoridades sanitarias, siete días de aislamiento obligatorio para prevenir la expansión de la cepa Delta.

Al salir del país, Macri viajó primero a Madrid, España, donde presentó su libro "Primer tiempo", y más tarde partió rumbo a Zúrich, Suiza, para cumplir con sus tareas como titular de la Fundación FIFA.

Se esperaba que luego del aislamiento obligatorio, Macri se sumara a la campaña de Juntos de cara a las Primarias. Sin embargo, al igual que en ocasiones anteriores en que debió guardar aislamiento tras ser contacto estrecho de contagiados de Covid-19, el exmandatario violó los cuidados mínimos y no estaba en su hogar como impone la ley.

Qué pena le puede caber a Macri por violar el aislamiento

El domicilio donde debería haber estado Macri se ubica en la localidad bonaerense de San Isidro. Frente el avance a nivel mundial de la variante Delta del coronavirus, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires informó que aplicará multas de hasta $ 4.300.000 a aquellos viajeros que regresen del exterior y no respeten el aislamiento de siete días dispuesto.

El régimen de multas fue establecido por el Decreto N° 1/21, mediante el cual se dispuso que el incumplimiento de las normas dictadas en el marco de la pandemia de Covid-19, “dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Decreto-Ley N° 8841/77”, que estipula multas de hasta 500 sueldos mínimos.

De seguir el curos regular de la investigación, Macri se vería obligado a pagar la misma multa que deberá abonar la reconocida conductora de televisión Maru Botana. La famosa cocinera estuvo varada en un castillo en Francia y, cuando volvió a Argentina, no cumplió el aislamiento en un hotel como marca la reglamentación sanitaria en medio de la pandemia por el coronavirus y ahora enfrenta una multa millonaria.

Qué dijo el abogado de Macri

Pablo Lanusse, el representante legal del expresidente de la Nación, se expresó a través de sus redes sociales y buscó explicar lo ocurrido durante la tarde del viernes. "Mauricio Macri al llegar al país informó su domicilio. Allí surgió causal fuerza mayor que impuso necesidad mudar lugar aislamiento con su familia, previa consulta e informe a las autoridades correspondientes. Si están labrando actuaciones, acreditaremos eso. No todo es lo mismo", afirmó.

Como parte de las pruebas presentadas, Lanusse apuntó: "Acá está una de las comunicaciones realizadas y el acuse correspondiente de recepción. Mauricio Macri cumplió completamente con las medidas sanitarias. No quieran tapar escándalo del #OlivosGate pretendiendo igualar para abajo, no subestimen más el inmenso dolor y bronca social". Y adjuntó una comunicación vía mail con la Región Sanitaria V, explicando el cambio de domicilio para cumplir con dicho aislamiento. Como respuesta, recibió: "Recibido. Nos comunicaremos con las autoridades locales".