Asombro en la cumbia por la nueva vida del Polaco: “Si no tenés”

La fuerte confesión del Polaco que asombró a la cumbia.

Uno de los referentes artísticos de la cumbia es El Polaco, quien vive una etapa llena de plenitud personal tras el drástico cambio que le dio a su vida privada. El cantante, que sigue brillando en los escenarios de la cumbia, también disfruta un renacer espiritual que lo llevó a dejar las bebidas alcohólicas y volver a la religión. "Sí no tenés a Dios cerca de tu corazón, todo es al pedo", sentenció en una entrevista cuando le consultaron sobre su presente.

Ezequiel Cwirkaluk, conocido como El Polaco, se encuentra afianzado en su relación amorosa con Barby Silenzi, tras varias idas y vueltas en los últimos años. Además, la modelo y el cantante están comprometidos con la crianza de sus hijas Sol, Alma y Abril. "Estoy a pleno, perseverante, feliz, contento y enamorado", resumió el cantante en un diálogo con Mati Vázquez.

Si bien está alejado del mundo de la actuación, El Polaco puso el foco en su carrera musical. "Cambié mi vida, dejé el alcohol y volví a la Iglesia", reveló en la entrevista con Pronto. Aunque nunca se refirió a un consumo problemático de alcohol, en algunas ocasiones detalló que durante la adolescencia sufrió mucho debido a las adicciones que tenía su papá.

En ese sentido, en 2016 le detalló a la revista mencionada que llegó a internarse para escapar de las situaciones que sufría en su hogar: "Me interné porque no quería molestar en mi casa. En realidad era una especie de hogar cristiano". "Yo me fui seis meses para sacarle un peso a mi mamá", había expresado El Polaco, que es el hijo mayor de Juan Carlos, quien falleció abruptamente en 2021 y Mariana, ama de casa.

La historia de superación de El Polaco y el drama de su familia

El artista también expresó que desde niño vivió con dolor por los estragos que generan las adicciones y los problemas económicos de su familia, que lo perdió todo: "Él tenía una fábrica de aberturas. Hasta los cinco años estuvimos bien económicamente. Pero después, por el tema de las adicciones, mi papá perdió todo lo que tenía", relató El Polaco y mencionó: "Lo único que nos quedó fue la casa donde vivíamos".

"Mi vieja tuvo que bancar a los tres chicos con los $150 que cobraba por un plan de familia", repasaba El Polaco sobre su infancia y explicó que ante esa situación decidió internarse. "Salí hecho un hombre, me di cuenta como era la vida y que las etapas que había quemado de chico no iban a volver", expresó.

Luego, se encontró a la música y se aferró a Dios para cambiar su realidad: "Desde que empecé a escribir mis propias canciones y me lancé como solista, no paré". "Yo tuve una infancia horrible por culpa de las drogas y no quiero que mis hijas vivan lo que yo padecí", remarcaba y aclaraba: "Con Dios me comunico todo el tiempo, en todo momento. Rezo mucho y él es mi compañero y quien me ama de verdad en las buenas y en las malas".