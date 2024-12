Sorpresa en la cumbia por lo que contó Cacho de Los Palmeras: "Me lo decían"

Los Palmeras se convirtieron en uno de los grupos más destacados de la música tropical.

El grupo santafesino Los Palmeras se convirtió en uno de los más destacados de la cumbia y Rubén “Cacho” Deicas es uno de los indiscutidos de la música tropical. Desde “El bombón” a “Soy sabalero”, los hits del conjunto que lleva más de 50 años de trayectoria resuenan en cada fiesta de cumpleaños o casamiento. Lo que pocos saben y que asombró a todos es que el cantante no siempre recibió el apoyo incondicional del público.

Aunque Los Palmeras está conformado por seis músicos, el vocalista se volvió la cara más visible de su formación, junto a Marcos Camino. Y en el marco de una invitación a La Noche de Mirtha, Cacho Deicas fue consultado sobre uno de los aspectos no tan conocidos de su destacada carrera en la cumbia. En una de las preguntas, la diva indagó: “Decime, ¿vos cuándo entraste al grupo?”. Luego de unos segundos de duda, el cantante respondió: “Fue en el 78, 79”.

“La banda cumple 52 años, ellos ya tenían cuatro años de vigencia. Había grabado ya dos o tres materiales. Estaba en punta en todo Santa Fe, ya era muy archiconocido”, completó Deicas y luego sorprendió con una revelación impactante: “Entonces el cantor que tenía Los Palmeras en ese tiempo decidió ser solista, hace su grupo y estos muchachos, Marcos Camino a la cabeza y los integrantes que estaban en ese momento, me convocan a mí”. “Vienen a mi casa, charlamos. Y yo estaba en otro grupo que se llamaba Los Búfalos. Hacía música melódica”, continuó el artista cumbiero.

Allí, ante la mirada de todos los presentes en el programa, Cacho detalló el difícil comienzo que tuvo en Los Palmeras: “Me llega la propuesta de hacer música tropical. Es un cambio bastante importante. Y le digo sí, vamos a hacerlo, ya que confiaron en mí y le agradezco profundamente que hayan confiado en mí para reemplazar a una persona que con su voz había llevado al grupo a posicionarse de la mejor manera. Ahí empezamos y la gente no me daba bolilla a mí”.

Como la conductora no salía de su asombro, Deicas explicó: “Tenían metida en la cabeza la figura y la voz de la otra persona. Caigo yo como un negro y dicen: ‘¿Vos, de dónde saliste?’. No les gustaba, y hasta me lo decían en la cara”. “Me costó dos discos que me quieran. Los productores tuvieron mucha paciencia para aguantarme. Todo fue gracias a que grabamos el tema ‘Esa’. Ahí sí pude entrar en la gente. Me reconocían como la voz de Los Palmeras”, cerró.

Emoción en la cumbia por lo que pasó con Cacho de Los Palmeras: "Son las cosas que van pasando"

Cacho, el líder de Los Palmeras, se convirtió en el protagonista de un emotivo momento que conmovió a todos sus fanáticos. El famoso cantante de cumbia habló sobre un "homenaje" que le hicieron y sorprendió al reflexionar sobre este suceso en este momento de su carrera.

Unos niños de la Escuela Primaria N° 448 "Bernardino Rivadavia" de Calchaquí, protagonizaron un acto escolar donde homenajearon al grupo. Tomaron la canción "Sabalero" y le cambiaron la letra en alusión al día del maestro, sin embargo, trataron de mantener la esencia del grupo: llegaron en un micro hecho de cartón igual al que usan Los Palmeras e incluso hubo un niño vestido con peluca que imitaba a Cacho.

El suceso de volvió viral en redes sociales, tanto así que el verdadero cantante habló al respecto en diálogo con Aire de Santa Fe. "Me llama bastante la atención que unos pequeños hayan hechos esto. Son las cosas lindas que te van pasando en esta carrera", empezó por decir por el acto de niños de primer y segundo grado. Luego, reflexionó emocionado: "Lo que hicieron en este acto, con algo tan simple, es una maravilla. Gracias por el trabajo y la dedicación".