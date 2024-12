Quién el director argentino premiado en el Festival de Cine de Mar del Plata

En un contexto donde la industria atraviesa un período de transformaciones y desafíos económicos, el cine nacional sigue destacándose en los escenarios más importantes del mundo.

El cine argentino sigue conquistando el mundo, y esta vez, el reconocimiento llegó de la mano de Matías Lucchesi, quien fue consagrado como Mejor Director en la Competencia Oficial Internacional del 39° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Lucchesi obtuvo el galardón por su película El casero, una obra que cautivó tanto a la crítica como al público por su profunda exploración de la familia y el destino.

El histórico Festival de Cine de Mar del Plata, uno de los más prestigiosos de América Latina, vivió una edición marcada por la incertidumbre política y económica, pero también por la resiliencia y el brillo del cine internacional y nacional. Se llevó adelante durante el último fin de semana.

Este evento, que logró sortear diversos obstáculos, culminó con una gala cargada de emociones, donde se destacaron la entrega de los premios Astor a la Trayectoria a figuras como Héctor Olivera y Pablo Helman, así como los premios a las mejores producciones y realizadores del año.

Lucchesi es ya es un apellido conocido en el ámbito del cine argentino, y recibió su Astor de Plata por su dirección en El casero, una película que narra la historia de dos hermanos, interpretados por Paola Barrientos y Alfonso Tort, que se embarcan en la transformación de la antigua casa familiar en un hotel boutique en Villa Carlos Paz.

A través de su mirada, el director aborda temas universales como la memoria, la relación fraternal y la construcción de nuevos caminos personales, temas que, como suele suceder en su obra, se entrelazan con la identidad y los dilemas sociales de Argentina.

El filme, que fue muy bien recibido tanto por los críticos como por el público presente en Mar del Plata, tuvo la suerte de ser el único largometraje argentino premiado en la Competencia Internacional.

Cabe mencionar que Lucchesi ya había demostrado su talento en el pasado con Ciencias naturales (2014), ganadora en los festivales de Berlín, San Sebastián y Guadalajara; y con esta nueva película afianza su carrera internacional.

Su estilo, que apunta a un cine de autor en el que el diálogo entre los personajes es clave, se ve fortalecido por una dirección sutil pero firme que no deja de lado los matices emocionales de sus personajes.

Entre los momentos destacados de la noche, además de la consagración de Lucchesi, se encuentran los emotivos homenajes a dos figuras clave del cine argentino: Héctor Olivera, quien recibió el Astor a la Trayectoria, y Pablo Helman, galardonado por su trabajo en efectos especiales.

En estos tiempos difíciles, con Matías Lucchesi como uno de los grandes ganadores, el futuro del cine argentino parece ser una luz de esperanza.

La presencia de Olivera, quien con 93 años se mostró agradecido por el reconocimiento, fue un momento clave para los asistentes, ya que recordó la historia del cine argentino y su relación con el Festival de Cine de Mar del Plata, al que ha asistido desde sus primeros años.

Los galardonados del Festival

Premios de la Competencia Oficial Internacional

Mejor Largometraje: Au bord du monde, de Guérin van de Voorst y Sophie Muselle (Bélgica)

Premio Especial del Jurado: The most precious of cargoes, de Michel Hazanavicius (Francia)

Mejor Dirección: Matías Lucchesi por El casero (Argentina)

Mejor Interpretación: Mara Taquin por su actuación en Au bord du monde (Bélgica)

Mejor Guion: Gil Kenan y Jason Reitman por Saturday night (Estados Unidos)

Competencia Latinoamericana de Largometrajes

Mejor Largometraje: A procura de Martina, de Márcia Faria (Brasil, Uruguay)

Competencia Argentina de Largometrajes

Mejor Largometraje: La llegada del hijo, de Cecilia Atán y Valeria Pivato

Mejor Dirección: Mariano González por Adulto

Competencias de Cortometrajes

Mejor Cortometraje Argentino: El ascenso y caída de Zara Zilverstein, de Brian Kazez.

Mejor Cortometraje Latinoamericano: Nostalgia de un corazón (aún) vivo, de Diego Gaxiola (México)

Otras Competencias y Reconocimientos

Competencia Estados Alterados – Mejor Película: We are inside, de Farah Kassem (Líbano, Qatar)

Work in Progress – Mejor Trabajo en Proceso: 76 89 23, de Federico Benoit (Argentina)

Premio del Público – Mejor Película de la Competencia Internacional: There was, there was not, de Emily Mkrtichian (Armenia, Estados Unidos)