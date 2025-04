Unidad y autoridad: las razones de Kicillof para desdoblar las elecciones en PBA

"Tenemos la tarea de consolidar una unidad que contenga a los sectores excluidos y también generar las condiciones para que el próximo gobierno popular tenga la autoridad, el apoyo y la decisión que se necesita para transformar la realidad". El gobernador Axel Kicillof utilizó el escenario del Teatro Argentino de La Plata donde cerró un ciclo de charlas políticas para expresar su rechazo a las políticas de Javier Milei pero también para plantear su posición en varias cuestiones que tienen en tensión al peronismo. De hecho, al mismo tiempo que hablaba en la Legislatura bonaerense un sector de Unión por la Patria intentaba conseguir número no sólo para suspender las PASO -como quiere el gobernador- sino también para votar que las elecciones provinciales sean concurrentes con las nacionales. Kicillof volvió a dar los argumentos de porqué se debe desdoblar, pero dio a entender que quería tomar la decisión en consenso. Parece difícil porque el mensaje de la Legislatura fue pasar a un cuarto intermedio hasta el martes para tratar el mismo proyecto.

El clima previo en el teatro denotaba la ansiedad en esuchar al gobernador que se ubicó en el escenario junto al ministro de gobierno, Carlos Bianco, el intendente de La Plata, Julio Alakk, y el subsecretario de Economía Popular, Daniel Menéndez, organizador del ciclo debate por el que fueron pasando varios funcionarios, intendentes y dirigentes que cerró Axel. Un mensaje de más de dos horas en el que no esquivó temas y, por tramos, dio la sensación de dejar de lado el traje de gobernador y hablar con total sinceridad sobre la situación que envuelve al peronismo. “El triunfo de Milei fue el resultado de dos experiencias frustrantes para nuestra sociedad: no fue solo el fracaso de Mauricio Macri, sino también el balance de un gobierno del Frente de Todos que, a pesar de haber ganado la elección por la unidad, luego no pudo dar las respuestas que se necesitaban. No podemos volver a cometer esos errores: la unidad debe lograrse también en la cuestión programática para alcanzar un gobierno con un funcionamiento armónico, coordinado", planteó.

Recordó lo sucedido durante la gestión de Alberto Fernández, de quien aclaró que estaba lejos de defender porque le cuestionaba muchas cosas. "Pero quiero decir que tenemos que llegar a una formación de gobierno y a una fuerza política que apoye las decisiones que va tomando el gobierno", subrayó, algo que claramente no sucedió durante el frustrante período del Frente de Todos. La idea de una necesaria unidad del campo nacional y popular, pero que se conjugue con una autoridad definida, que no se vuelva a las críticas permanentes por las más variadas cuestiones. "Eso no puede pasar en el período que viene", subrayó. En especial porque va a ser un gobierno que necesitará mando para reconstruir todo lo que destruya Javier Milei.

Kicillof no hablaba en el aire. Un ejemplo ocurría en simultáneo porque en ese momento los diputados provinciales de La Cámpora y del Frente Renovador buscaban acuerdos en las bancadas de La Libertad Avanza, el Pro y la UCR para aprobar en la Legislatura las elecciones concurrentes con las nacionales de octubre, algo que el gobernador y la mayoría de los intendentes rechaza. Los dirigentes que responden a Cristina y a Máximo Kirchner distribuyeron un rato antes una carta a la militancia explicando los motivos de su insistencia para que las elecciones nacional y provinciales se hagan en la misma fecha. "El desdoblamiento fragmenta la elección provincial en ocho elecciones seccionales con ocho boletas diferentes, confunde a la gente y dispersa la potencia de nuestro mensaje porque lo diluye en ocho campañas electorales y balcaniza al peronismo al repartirlo entre las campañas locales y la discusión local", argumentaron.

La carta termina con muchas firmas de legisladores, intendentes y dirigentes que supuestamente la suscribirían, aunque luego aparecieron varias desmentidas. El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, dijo que no le habían consultado. Lo mismo el senador bonaerense Pedro Borgini, que expresó su alineamiento con el gobernador. Desde el gremio ATSA de La Plata aclararon que tampoco habían adherido de manera institucional. Más grave fue lo que denunció el dirigente Juan Grabois en Cenital, donde contó que el jefe del bloque de diputados provincial, el camporista Facundo Tignanelli, había llamado al senador Federico Fagioli, referente de Patria Grande, para "apretarlo" para que acompañara su proyecto porque "a vos en la lista te pusimos nosotros".

En su mensaje, Kicillof recordó que prácticamente todos los gobernadores desdoblaron y que la disyuntiva planteada por la incorporación del sistema de Boleta Unica de Papel para la elección nacional se podía resolver con una votación en dos días distintos. "Es para que no sea un caos, no sea un fracaso la elección. Es una solución", argumentó el gobernador. No obstante, no le puso fecha a esa elección desdoblada. Todavía tiene margen hasta el 10 de abril para realizar la convocatoria -se calcula que sería para fin de agosto o principios de septiembre- y dio a entender que buscaba que surgiera de común acuerdo. Sin embargo, en la Legislatura se pasó a un cuarto intermedio para el martes próximo en el que se volverá a poner en consideración el proyecto del legislador massista Rubén Eslaiman para suspender las PASO, con el agregado del artículo de la concurrencia electoral en octubre.