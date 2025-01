Buenos Aires: Una elección desdoblada con protagonismo local y poco y nada de Milei

En el encuentro de este martes en Villa Gesell le terminó de quedar claro al gobernador Axel Kicillof que no hay intendente peronista que no prefiera que las elecciones bonaerenses se hagan desdobladas de las nacionales de octubre. Por un lado, porque entienden que los vecinos van a valorar las gestiones locales que mantienen los municipios en funcionamiento en un contexto de recortes y estrecheces. Por el otro, porque destacan que La Libertad Avanza no tiene intendentes, por lo que resultaría un factor menos de división del voto que seguro sucederá en los comicios a diputados nacionales. Además, en el caso de quienes apoyan a Axel, como los 40 que se reunieron en frente a la costa atlántica, desean que el gobernador muestre músculo en una elección que lo tenga como protagonista y con una victoria de la que nadie pueda decirle que son votos que no le pertenecen.

La idea del desdoblamiento ganó volumen en los últimos días. No sólo opinaron en esa dirección intendentes de Unión por la Patria como el geselino Gustavo Barrera, sino también algunos referentes radicales bonaerenses. Desde la gobernación supeditaron la decisión a la suspensión de las PASO, que a su vez ataron a lo que sucediera con las primarias nacionales. La martingala quedó más cerca luego del encuentro celebrado este martes en Diputados donde el oficialismo habría resulto el quórum para el tratamiento de la suspensión de las PASO -sólo para eso- en la Cámara baja. Cuando se avance en nación, Kicillof replicará el movimiento en la Provincia. El próximo 8 de febrero, cuando encabece un acto en Mar del Plata, el gobernador podría hacer el anuncio.

Cristina Kirchner y La Cámpora no creen que el desdoblamiento sea una buena idea. Sostienen que una campaña centrada en las cuestiones exclusivamente bonaerenses podría ser perjudicial debido a los problemas que empieza a potenciar el modelo nacional de ajuste en marcha, como más episodios de inseguridad.