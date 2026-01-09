Cuándo y a qué hora llueve en Buenos Aires y AMBA el fin de semana: el momento en que habrá diluvio

Tras un cierre de diciembre marcado por temperaturas récord, el año 2026 arrancó con condiciones climáticas mucho más agradables. Sin embargo, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé la llegada de tormentas desde este viernes. El organismo publicó en su sitio oficial que las lluvias podrían desatarse -en una probabilidad de 10% a 40% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en la tarde. Por la noche, el porcentaje aumenta de 40% a 70% con una temperatura de 21°.

El sábado 10 de enero la probabilidad de chaparrones aumenta considerablemente, sobre todo, durante la tarde y la noche. Sin embargo, se espera que el día esté inestable durante toda la jornada. Será un día con cielo nublado con una mínima de 18° y una máxima de 23°.

Hacia el domingo el tiempo mejorará y no se espera que llueva. No obstante, el cielo permanecerá, en general, nublado. En tanto, la temperatura irá subiendo levemente. La mínima será de 15° con una máxima de 28°.

La semana comenzará con buen tiempo, pero con el clima mucho más cálido. El pronóstico del SMN indica que el lunes 12 la mínima será 18° y la máxima de 30°.

Se espera que las marcas continúen subiendo en los días siguientes, aunque todavía no se ha pronosticado la llegada de una nueva ola de calor en el AMBA.

Incendios en Chubut: continúan alerta las regiones de Epuyén y El Hoyo

La provincia de Chubut está atravesando uno de los incendios forestales de mayor magnitud de los últimos meses. Los focos activos y, donde aún hoy los vecinos permanecen en alerta, se encuentran en Epuyén y El Hoyo. Producto del avance del fuego, las autoridades habían cortado la circulación en la Ruta 40, aunque, en las últimas horas, logró reanudarse.

Hasta el momento, se han visto afectadas más de 2 mil hectáreas y ya se han evacuado a 3000 personas gracias a un operativo que contó con la presencia de Bomberos Voluntarios, rescatistas y personal municipal. El incendio ya arrasó con casas, animales y gran parte de la vegetación autóctona de la región.

Si bien continúa la investigación, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que el origen de este incendio es intencional y que se buscará a los responsables para que cumplan con una condena.