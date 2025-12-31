El 2025 se despide con calor extremo en todo el país y cortes de luz en el AMBA

Una ola de calor intenso se instaló sobre gran parte de la Argentina y convirtió el último día del año y el amanecer del primero de enero en un verdadero desafío para quienes planearon el brindis al aire libre. Desde el norte hasta la zona núcleo, las temperaturas extremas marcan la jornada del 31 de diciembre y configuran un mapa térmico en rojo. A eso se le sumó la incertidumbre de los cortes de luz, ya que dentro de las últimas 24 horas hubo un apagón que afectó a un millón de usuarios y, además, hubo zonas en las que la electricidad todavía no volvió.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el calor se siente con fuerza, la región funciona apenas como la antesala de lo que se vive en el interior del país. Los porteños y bonaerenses del conurbano sufren una tarde pesada, con una humedad que mantiene la sensación térmica por encima de los 35 grados y un descenso de temperatura nocturno casi imperceptible: a la hora de levantar las copas, el termómetro marcará todavía unos 28°C, por lo que miles de familias estarán obligadas a refugiarse en ambientes climatizados para evitar el golpe de calor.

Con respecto a esta situación, actualmente a lo largo del último día del año, en el AMBA hubo varios cortes de electricidad. De hecho, cerca de las 17 horas se registraron 30 mil usuarios sin luz tanto de Edesur como de Edenor. A esto, por otor lado, hay que sumarle que la situación con el correr del día fue variando incluso en el momento en donde más energía se consumió en el país. Esto significó un empeoramiento de las condiciones de calor.

Sin embargo, el foco dramático del fenómeno meteorológico está en las provincias del centro y litoral. Según los reportes de las estaciones meteorológicas locales, Córdoba y Santa Fe se llevan la peor parte y registran los puntos calientes del país con cifras que rozan récords históricos para un cierre de año. En territorio cordobés, la localidad de Villa de María del Río Seco se transformó en un horno a cielo abierto. Ahí, la temperatura trepó hasta los 41,8°C a la sombra, marcando uno de los registros más altos de la jornada a nivel nacional.

Por su parte, la provincia de Santa Fe vive una jornada asfixiante, potenciada por la humedad característica de la región litoraleña. En la ciudad capital y sus alrededores, la sensación térmica perforó el techo de los 40°C desde temprano y se mantuvo en esos niveles hasta bien entrada la tarde, consolidando a la zona como una de las más calurosas del país para despedir el 2025.



Al respecto, en ambas provincias se registraron algunos cortes de luz pero de mucho menor tiempo y, además, hubo algunos cortes de las empresas provinciales que fueron programados. No obstante, en ninguno de los casos llegó a la situación que ocurrió en el Área Metropolitana de Buenos Aires.



Oficializan aumento de la electricidad

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó este miércoles los nuevos cuadros tarifarios de luz que regirán desde el 1° de enero de 2026. Para Edenor la suba será del 2,31% respecto a diciembre de 2025, mientras que para Edesur alcanzará el 2,24%.

La medida se concretó mediante las Resoluciones 841/2025 y 842/2025, dictadas en el marco de la emergencia energética y económica prorrogada por el Poder Ejecutivo y publicadas en el Boletín Oficial de este miércoles. Los documentos establecen incrementos en el Costo Propio de Distribución (CPD): para Edenor la suba será del 2,31% respecto a diciembre de 2025, mientras que para Edesur alcanzará el 2,24%. Estos ajustes se suman a la actualización mensual prevista en las revisiones tarifarias quinquenales y a la fórmula de indexación que considera la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).

En paralelo, la Secretaría de Energía dispuso mediante la Resolución 604/2025 un aumento del 3,88% en el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y del 1,88% en el transporte en alta tensión, aplicables entre enero y abril de 2026.

Alerta amarilla: calor y tormentas

La contracara de este calentamiento extremo es la inestabilidad. Mientras gran parte del país transpira, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) debió emitir alertas amarillas a corto plazo por tormentas fuertes en Mendoza, San Luis y La Pampa. La energía acumulada por las altas temperaturas podría desembocar en fenómenos intensos, con ráfagas de viento y caída de granizo en zonas localizadas de la región pampeana y el cuyo.