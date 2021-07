COVID-19: el Gobierno decretó cinco días de duelo nacional por los 100 mil muertos

La medida fue oficializada este jueves a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Argentina acumuló 100.250 fallecidos por la pandemia, aunque está entre los 16 países que más vacunas aplicó.

Pese a que la Argentina fue uno de los países que más vacunas contra el COVID-19 aplicó, este miércoles el país superó la cifra de los 100 mil muertes por la enfermedad. En este marco, el Gobierno nacional anunció un duelo por cinco días en todo el territorio argentino en homenaje y respeto a las víctimas del COVID-19 y sus familiares, a través de un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial.

"La sociedad argentina debe y desea recordar y rendir homenaje a quienes se han ido en este tiempo doloroso", expresaron desde el Ejecutivo nacional. El impactante dato coincidió con un momento de vacunación récord: Argentina está entre los 16 países que más inmunizó a su población en términos de PBI y sufre una fuerte crisis económica heredada del macrismo y profundizada por la pandemia.

La medida, en tanto, se oficializó a través del Decreto 459/2021 con la firma del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. El Gobierno transmitió su "más sentidas condolencias" a los familiares de los fallecidos y anunciaron que durante las próximas cinco días la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos.

Duelo por los fallecidos por COVID-19 by Gimeluz Figueroa on Scribd

Entre los considerandos del texto, desde Casa Rosada remarcaron que "un dolor inmenso atraviesa al conjunto de la sociedad por todas y cada una de las personas que fueron víctimas fatales de la pandemia" por lo que pidieron a la sociedad a tomar "plena conciencia del riesgo para la salud y la vida que implica el COVID-19 y de la necesidad de atender a los cuidados personales y colectivos".

Las banderas permanecerán a media asta por el duelo nacional. Crédito: NA

"Lo mejor que podemos hacer como sociedad es que tanto pesar y desconsuelo se vuelva fuerza e impulso para atravesar unidos y unidas el tiempo por venir, avanzando rápidamente con la mayor campaña de vacunación de la historia del país", sostiene el decreto oficial. En esta línea, enfatizaron en que la pandemia del COVID-19 "es una auténtica tragedia que azota a la humanidad" que "produce muertes y genera dolor". "Cada una de esas personas tenía un nombre, una vida, familiares, amigos, amigas y afectos", lamentaron.

En las últimas 24 horas, hubo 614 nuevas víctimas de COVID-19 en el país. En total, son 100.250 las víctimas. A esa cifra se llegó aun a pesar de la inversión de la gestión de Alberto Fernández en reforzar un sistema sanitario destrozado en los cuatro años de Cambiemos. En comparación con países como Italia y España, en Argentina no sufrió falta de camas de terapia intensiva ni respiradores.

Alberto Fernández había escrito en sus redes sociales: "No lo dudé nunca: prefiero tener 10 por ciento más de pobres y no 100.000 muertos. De la muerte no se vuelve, de la economía se vuelve", remarcó el jefe de Estado en relación a la cuarentena obligatoria que comenzó el 20 de marzo. "No podría vivir en paz sabiendo que pudiendo evitar una muerte dejé que esa muerte ocurriera. Entonces yo esa duda nunca la tuve", completó.

COVID-19 en la Argentina y el mundo

El primer caso de COVID-19 que se registró en el país fue el 3 de marzo de 2020. En ese momento, tanto Asia como Europa ya habían empezado a contemplar algunas medidas para tratar de frenar el impacto del virus. En Argentina, dado el estado en el cual se encontraba el Sistema de Salud, el presidente Alberto Fernández dictó una cuarentena estricta no solo para impedir la circulación del virus -que hasta ese momento estaba en estudio- sino también para entregar tiempo así no llegar a colapso sanitario en el cual el medico tendría que elegir a quien entregarle una cama. Ese tiempo brindado entregó tiempo para robustecer el sistema de salud público y así evitar las catástrofes sanitarias que ocurrieron en Italia, Brasil o, incluso, en Alemania.

En el informe de este miércoles, el Ministerio de Salud reveló que hubo 19.697 nuevos contagios por la enfermedad. Además reveló que el porcentaje de ocupación de camas UTI en el país es de 62,2%mientras que en el AMBA el porcentaje disminuye a 60,1%. Por otro lado, hay 5.092 personas internadas con COVID-19 en estas camas.

La semana pasada, en una conferencia de prensa en Ginebra, autoridades del organismo de salud de la ONU pidieron "extrema precaución" a los países que levanten restricciones. Aseguraron que "El mundo está en un momento peligroso de esta pandemia". El propio director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, añadió: Acabamos de pasar la trágica marca de las 4 millones de muertes por Covid-19".

Por otro lado, también advirtieron que que hubo casi 3 millones de casos de coronavirus en todo el mundo la semana pasada, lo que representa un aumento del 10%, y un incremento del 3% en las muertes, cifras que alertan y revierten una tendencia de nueve semanas de disminución de la incidencia.

La mayor cantidad de casos nuevos fueron de Brasil, India, Indonesia y el Reino Unido, según el organismo de salud de la ONU, que también hizo hincapié en que la nueva variante Delta, de mucho más fácil propagación, ya está presente en 111 países desde que se detectó por primera vez en India.