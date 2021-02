Alberto Fernández: "No es posible pensar la economía sin ética"

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que "el capitalismo debe ser repensado a la luz de la experiencia que la misma pandemia nos ha marcado" y afirmó que "no es posible pensar la economía sin ética". "Como dice el papa Francisco, esta cultura del descarte nos ha llevado al peor de los mundos", dijo el mandatario al hablar en el CCK para anunciar la creación del Consejo Económico y Social que liderará Gustavo Béliz..

Además, afirmó el Presidente que los designados integrantes fueron "convocados para que, de una vez por todas, construyamos un país con otra lógica, la del diálogo y el encuentro", y dijo que "no es una mesa para ver que interés predomina". Agregó: "No tengo idea cuántos opositores hay acá porque no les pregunté lo que piensan: son de de sectores sociales, económicos, de trabajadores, de movimientos sociales. No tengo idea si son oficialistas o no lo son".

"Una sociedad que condena al 40 por ciento a vivir en la pobreza. Una sociedad con violencia de género y femicidios. ¿Cuánto tiempo más debemos ver la inacción de la justicia y la policía?", se preguntó el mandatario al anunciar la creación del Consejo Económico y Social en el CCK.

Por su parte, el designado presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Beliz, sostuvo hoy que el Gobierno nacional "cree en la cultura del encuentro y la necesidad de la amistad social".

"Este Consejo fue largamente reclamado, diseñado y soñado por diversos sectores de la vida institucional y social del país. Tiene que ser la voz de los olvidados, los que integran el basurero de la historia que no tienen lugar en la mesa de los argentinos", dijo Beliz al participar en el Centro Cultural Kirchner del acto de lanzamiento del Consejo Económico y Social que trabajará en políticas de Estado a largo plazo, y que encabeza Alberto Fernández.

Quiénes integran el Consejo

El Consejo Económico y Social que lanzó hoy el Gobierno está integrado por los máximos dirigentes de las centrales sindicales, Héctor Daer y Hugo Yasky; empresarios como José Martins, Marcelo Fernández, Carlos Achetoni, Iván Szech y Sergio Kaufman; como así también por Esteban Castro por la UTEP y el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri.

El Consejo fue presentado hoy por el presidente Alberto Fernández para diseñar políticas de Estado a largo plazo y funcionará bajo la presidencia del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, con 30 integrantes provenientes del área sindical, social, empresaria y de las ciencias sociales y la investigación.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno, los integrantes serán: Universidad de Misiones, rectora Alicia Bohren; Bolsa de Cereales, Jose Martins; UIA, Carolina Castro; Camarco, Iván Szech; Cámara de Comercio Natalio Grinman; CTA, Hugo Yasky; CGT, Héctor Daer, Carlos Acuña y Antonio Caló; Jufejus, María del Carmen Battaini; Cgera, Marcelo Fernández; CGT, Héctor Daer y Antonio Caló; Uocra, Gerardo Martínez; y Accenture, Sergio Kaufman.

También por la UTEP, Esteban Castro; Conam, Ediht Encinas; Conicet, Carolina Carrillo; Conicet, Ana María Llois; Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, Marita Carballo; Consejo Interuniversitario Nacional, Delfina Veiravé; UPCN, Andrés Rodríguez; CAME-Mujeres, Beatriz Tourn; Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni. Asimismo, conforman el organismo el SMATA, Ricardo Pignanelli; la UBA, a través de su rector, Alberto Barbieri; La Bancaria, Sergio Palazzo; y por la Unión Industrial de Salta, Paula Bibini.