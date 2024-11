Ficha Limpia: el optimismo de LLA y el PRO en Diputados por ahora no llega al Senado Los aliados del oficialismo creen que el proyecto que impide a los condenados por delitos no puedan acceder a cargos públicos, tiene los números para la aprobación en la Cámara baja. Sin embargo, todavía esta no convocó a sesión. La sanción definitiva, todavía lejana.