Sin pruebas, confirmaron la condena a Cristina Kirchner por la causa vialidad

La Cámara Federal de Casación confirmó este miércoles la condena a seis años de prisión impuesta a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa "Vialidad". Así lo decidieron los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroeteveña en una resolución que también inhabilita a la exmandataria a ejercer cargos públicos.

"Condenar a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", leyó el juez Hornos, que estuvo acompañado por Borinsky y Barroeteveña.

La decisión de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país fue plasmada en una sentencia de más de 1.500 fojas que fue leída ante los abogados defensores y el fiscal Mario Villar. Desde este momento, la defensa tiene 10 días para apelar el fallo ante la Corte Suprema, como última instancia.

"El tribunal resuelve primero rechazar por unanimidad los recursos de casación interpuestos por la defensa y por mayoría por el Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida", agregó Hornos, y luego reafirmó que la Cámara resuelve "no hacer lugar a planteos de nulidad introducidos por la defensa".

Además de la sentencia contra la expresidenta, el juez leyó la ratificación de las condenas al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López y las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala. También las de los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Nelson Periotti, Carlos Kirchner, Juan Carlos Villafañe, José Raúl Santibáñez, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, Raúl Daruich y Héctor Garro.

A inicios de este año, los integrantes de la sala IV de Casación escucharon en sucesivas audiencias los argumentos de apelación al veredicto que el 6 de diciembre de 2022 emitió el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral a la exvicepresidenta, exfuncionarios de su gobierno y al empresario Lázaro Báez iniciado en 2019.

En la previa del fallo, se montó en las afueras del edificio de Comodoro Py una "clase abierta" en apoyo a la expresidenta y en denuncia del "lawfare" del cual su defensa postula que es víctima, donde se congregaron distintos dirigentes y militantes peronistas. En paralelo, el Ministerio de Seguridad dispuso la militarización de la zona con cientos de efectivos de distintas fuerzas de seguridad.