Cambio de clima: el Gobierno no consigue los votos para sus proyectos clave

El clima se empantanó para el Gobierno en el Congreso. La etapa pre Mundial que fue originalmente prevista para aprobar paquetes de reformas luego se transformó en el intento por mantener cierta actividad con leyes aprobables y ahora los votos no aparecen incluso para temas que parecían asegurados.

Es lo que sucede con el proyecto Hojarasca, la eliminación de las PASO y el presupuesto universitario. El oficialismo puso en debate público las tres iniciativas pero ahora no llega con las voluntades necesarias en la Cámara de Diputados. Tal es así que la sesión prevista originalmente para este miércoles fue postergada. El proyecto ya presentado del ministro Federico Sturzeneguer que busca derogar decenas de leyes atravesará más encuentros de comisión antes de llegar al recinto.

Con las universidades el Gobierno intentó consensuar una nueva ley que reemplace la aprobada, vetada e insistida el año pasado pero fracasó aunque creía contar con el respaldo de los aliados en el recinto para aprobar un texto que pudiera compatibilizar con el relato del equilibrio fiscal. Vencido el plazo legal impuesto por la Justicia, la administración libertaria no llegó a discutir formalmente el texto. “Los rectores no pueden acompañar una ley así porque va a ser incendiario para los docentes y no docentes. Les aumenta el conflicto apoyar esa propuesta”, analiza uno de los diputados. La mayoría de los bloques están en contra.

Respecto a la reforma electoral el escenario es similar. Durante el verano empezaron las conversaciones informales con la intención de eliminar completamente las primarias obligatorias para siempre, sin embargo el cambio de clima político y los reagrupamientos opositores que está generando obligó al Gobierno a evaluar morigerar la iniciativa por una suspensión en 2027. Pese a los intentos del ministro del Interior Diego Santilli por acordar con los gobernadores, las distintas bancadas valoran la herramienta. Mauricio Macri sostiene las PASO en medio de su intento por reflotar una alianza con el radicalismo. “Queremos las paso, tal vez sacar la obligatoriedad si no hay competencia”, confío un senador macrista.

La UCR también está a favor de sostenerlas. El santafesino Maximiliano Pullaro fue mencionado como un posible negociador con el Gobierno para garantizar votos pero en el Congreso lo relativizan. “No puede apoyar que se deroguen las primarias porque al mismo tiempo se están promoviendo en la ley electoral de la provincia”, resumen en Santa Fe. El Gobernador de Córdoba también nombrado por estas horas había ofrecido a inicio de año un acuerdo electoral con la Casa Rosada pero con el cambio de escenario evalúa si sigue siendo el mejor escenario. Aún con esos apoyos, el oficialismo no encuentra forma de alcanzar el número para aprobar la iniciativa.