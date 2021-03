Después del ataque que sufrió el presidente Alberto Fernández en su visita a Chubut, el Ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro apuntó contra el gobernador Mariano Arcioni. Aseguró que "no estaba prevista la presencia del gobernador" de esa provincia en la visita a Lago Puelo.

A través de su cuenta de Twitter, De Pedro indicó que la realización del viaje de Alberto Fernández se "realizó exclusivamente para resolver los problemas ocasionados por los incendios, poniéndose al frente de la situación". Por otro lado, aseguró que "en lugar de reconocer su responsabilidad en los hechos de violencia, el gobernador elige atacar al intendente de Lago Puelo, que está trabajando junto al Presidente para asistir a la comunidad".

Este fuer un duro mensaje por parte del Ministro del Interior, "Wado" de Pedro hacia el gobernador chubutense, quien fuera electo por el frente "Chubut Somos Todos". Por otro lado, consideró que la comitiva presidencial sabía que la presencia del mandatario provincial "generaría malestar y enojo" por los problemas que está viviendo la provincia desde hace un largo tiempo.

Durante la mañana, por otro lado, el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, habló con El Destape Radio y allí el jefe comunal remarcó. "Me parece que no tuvieron en cuenta que si venía el gobernador Arcioni iba a haber más manifestantes por el tema de la megaminería". Así mismo aseguró: "Yo no ubiqué ninguna cara conocida de los vecinos entre los manifestantes".

En ese sentido, destacó: "Vi la información de que una de las camionetas esta registrada a nombre de la Policía de Chubut" y "Me parecería inconcebible que haya participación de las fuerzas de seguridad en el ataque al presidente. Habrá que investigar". Sin embargo, añadió: "Me da la sensación que los atacantes no fueron gente de la zona sino de otro lado".