El presidente Alberto Fernández se refirió a los violentos incidentes que ocurrieron el sábado durante su visita a Chubut por los incendios en esa zona. Este lunes, afirmó que mientras "los violentos tiran piedras", su Gobierno lleva "obras y vacunas", recomendó que "nada ni nadie" desvíe al país "de este camino" y pidió que las "diferencias no enfrenten" a los argentinos.



"Los violentos tiran piedras y nosotros tiramos obras y llevamos vacunas, amor y cariño a la gente, y esto es lo único que debe importarnos", ya que "nada ni nadie debe desviarnos de este camino", dijo este mediodía Fernández al presentar en el partido bonaerense de Almirante Brown las primeras 1.000 obras públicas que ya se encuentran en ejecución en todo el país.



El mandatario se refirió de esa manera a la agresión que vivió el fin de semana el vehículo en el que se desplazaba durante su visita a la zona de la Patagonia afectada por los incendios. "Soy el Presidente que más desea que las diferencias entre nosotros no nos dividan y que vivamos con las diferencias porque es claro que no vamos a pensar todos igual, pero que las diferentes ideas y miradas no nos enfrenten porque lo que necesitamos es tirar todos para el mismo lado", añadió.



Fernández dijo, también, sobre lo ocurrido el fin de semana que "cuando algunos gritan se equivocan porque me hacen más fuerte y más me convencen que este es el camino que debo seguir, y vamos a seguir".

Respecto de las agresiones, el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, informó hoy que cinco personas fueron detenidas en seis allanamientos realizados. Massoni indicó esta mañana que "en seis allanamientos realizados las 7.30 se produjeron cinco detenciones, y además se detuvo a una menor de edad, que no es punible".



Al dar precisiones sobre los detenidos, el funcionario mencionó a "Mariano Enrique Gusmerini, domiciliado en Lago Puelo, quien trabajó en el ministerio de Educación", y sostuvo que "esta persona tuvo un rol golpeando el vehículo en el que se trasladaba el Presidente". También, mencionó a "Ana Elvira Ruiz, de Lago Puelo, con domicilio en El Bolsón, del Ministerio de Educación de Chubut, a quien identifican como agresora del vehículo presidencial". Entre los detenidos también está "Alejandro Rafael Orda, del Ministerio de Educación de Chubut, docente de Secundaria y Superior, trabaja en Río Negro también y gana 99.000 pesos por mes".



El funcionario dijo que la lista de detenidos también incluye a "Adrián Fernando Rodríguez, domiciliado en Lago Puelo" y a "Guillermo Hipólito Ramírez", respecto de quien dijo que, cuando fueron a detenerlo, "había cambiado su fisonomía, se había rapado".



La nómina se completa con "Iván González, de Lago Puelo y oriundo de Caseros, en la provincia de Buenos Aires, docente secundario de Chubut, quien agredió a la camioneta Duster de la policía". "Tenemos tres personas más identificadas y vamos a pedir más allanamientos y sus detenciones", concluyó Massoni.