Chubut despliega 120 antenas satelitales para cerrar la brecha digital en escuelas rurales

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, presentó un nuevo impulso al acceso a internet en el sistema educativo provincial: en la Casa de Gobierno de Rawson, el máximo mandatario provincial anunció la incorporación de 120 antenas satelitales que permitirán mejorar la conectividad en escuelas del interior, especialmente en aquellas ubicadas en zonas rurales o con escaso servicio de internet.

El acto, realizado pasadas las 17 hs del lunes pasado, en el Salón de los Constituyentes, contó con la presencia de autoridades provinciales, representantes de la Fundación Banco del Chubut y de la empresa Telecentro S.A., que proveerá la conectividad satelital gracias a la tecnología Starlink.

Esta iniciativa forma parte de la expansión del Plan de Conectividad Provincial, impulsado por la gestión del gobernador Torres para garantizar “acceso equitativo a internet” en todo el territorio educativo chubutense. Según el mandatario, la medida busca reducir desigualdades educativas y ampliar oportunidades de formación para estudiantes de localidades rurales y alejadas, que suelen enfrentar dificultades de conectividad en comparación con los centros urbanos.

En esa línea, Torres destacó que el acceso a internet no es un mero complemento, sino una herramienta estructural para el aprendizaje actual. “Los chicos en Chubut tendrán las mismas oportunidades de aprender sobre programación, inteligencia artificial y robótica que aquellos que viven en las grandes ciudades”, subrayó.

El ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta, explicó que estas antenas no sólo beneficiarán a las escuelas en sí, sino que además asegurarán al menos un punto de conexión satelital en cada localidad de la provincia, abriendo un abanico de posibilidades para gestión escolar, comunicación y propuestas pedagógicas innovadoras. Por otro lado, el programa "Juntos por la Educación" también lleva adelante políticas de infraestructura y contenidos curriculares.

Alfabetización digital y trabajo articulado

Cabe señalar que la instalación de las 120 antenas se inscribe en el marco del programa provincial “Juntos por la Educación”, que combina esfuerzos de infraestructura, formación docente y actualización curricular para enfrentar los desafíos del siglo XXI. El convenio con Telecentro contempla equipamiento, instalación y mantenimiento del servicio satelital, consolidando una articulación público-privada orientada a superar las barreras tecnológicas en contextos rurales.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la estrategia priorizará primero las zonas de mayor necesidad, aunque con la mirada puesta en una expansión progresiva hacia sectores urbanos, con el objetivo de avanzar hacia una Chubut completamente conectada.