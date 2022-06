La CGT pidió justicia por Guillermo Andrés Jara, el camionero asesinado en Daireaux

La central obrera emitió un comunicado en el que exige que "se esclarezcan de inmediato los hechos para poder detener a los responsables de esta cobarde agresión". Por otra parte, su hermana Fernanda expresó su dolor a través de las redes sociales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó este martes su repudio al asesinato del camionero Guillermo Andres Jara, que este lunes fue apedreado por un grupo de transportistas tras querer atravesar un paro de transportistas sobre la Ruta Provincial 65, a la altura de Daireaux.

A través de un comunicado, la central obrera expresó que "repudia y rechaza el ataque sufrido por el compañero camionero Guillermo Andres Jara, quien como consecuencia de las acciones llevadas adelante por grupos 'autoconvocados' de la localidad de Daireaux, perdió su vida ayer por la tarde". El corte de ruta fue realizado por el reclamo por el desabastecimiento de gasoil, en el marco de las varias protestas realizadas por transportistas a lo largo del país.

En ese marco, la central obrera expresó su "solidaridad y acompañamiento a la familia del compañero en este doloroso momento, y exigieron "que se esclarezcan de inmediato los hechos para poder detener a los responsables de esta cobarde agresión". Y agregaron: "Desde la CGT esperamos que la Justicia trabaje con celeridad frente a esta salvaje agresión a un padre de familia, del mismo modo que actúan rápidamente cuando deciden judicializar una acción o protesta sindical".

"La defensa de los trabajadores es el primer objetivo de esta CGT, que no cesara en su exigencia de justicia hasta que todos los responsables sean identificados y juzgados por las autoridades", concluyó el comunicado de la entidad sindical.

Jara, de 45 años, era oriundo de General Rodríguez, padre de una hija de 18, empleado de la firma Transporte Segovia y camionero desde 2005. El camionero había salido durante la mañana de su zona y se dirigía a entregar una carga cuando fue sorprendido por la medida de fuerza.

Según detallaron desde la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl) "el hombre fue agredido a pedradas por quienes protagonizaban el piquete". Jara habría intentado evadir el corte que estaban realizando los transportistas por la falta de gasoil y, al intentar continuar, fue cruzado con un vehículo y apedrado por algunos de los transportistas. A los pocos minutos arribaron al lugar efectivos de la Policía y Bomberos Voluntarios de Daireux, quienes rescataron al hombre y lo trasladaron al Hospital Municipal Dr. PM Romanazzi, donde poco después falleció.

Los 3 detenidos por el hecho son los camioneros Dario Javier Martín, de 46 años; Fabián Paredes, de 44 años; y Federico Fernández, de 34 años. El fiscal de la causa es Fabio Arcomano de Trenque Lauquen quien, en diálogo con El Destape, explicó que las 3 personas "están aprendidas" y la carátula de la investigación es por "homicidio".

"Me duele el alma": la despedida de la hermana del camionero

A través de su página de Facebook, Fernanda Jara, hermana del camionero asesinado, expresó su dolor por la perdida de su hermano. "Necesito escribir, mientras viajamos para encontrarte y ver qué te paso. Ya no estás. Vamos a encontrarnos con lo que nos queda de vos...", comenzó el posteo.

"Desde chiquito sabías que ibas a ser camionero, era tu lugar en el mundo esos bichos de fierro gigantes (para mí) creo que manejabas camiones antes de venir a este mundo", recordó. En ese sentido, expresó dirigiendose a su hermano, que es "muy doloroso pensar que estuvo la intención de lastimarte". "Hoy en ese piquete algunos decidieron que valía más el piquete que tú vida", expresó.

Fernanda se definió como "una segunda madre de mis hermanos" y definió a Guillermo "el loco" como el "más difícil" y recordó que "se reía a carcajadas, hablaba a los gritos, era bastante bruto y demostraba cariño de una manera intensa". "Entendía que tenía mucho dolor adentro y era tan duro que para que salga algo de su dolor era casi parecido a un milagro", continuó.

"Seguimos en la ruta y parece que los km se extienden y nos aleja de él y aunque es metafórico es muy real, cuando lleguemos no va a estar a los gritos, no va estar riendo a carcajadas. Me duele el alma. No entiendo", lamentó. También recordó que Fernando tenía "amistades a montones". "Quien lo conocía terminaba encariñado, (y) el diría 'Es que soy irresistible'", relató y concluyó: "Te amo hermano".