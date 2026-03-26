Hasta Majul le bajó el pulgar a Adorni: "Suicidio político"

Mientras cada vez más sectores de la oposición y aliados a la Casa Rosada ponen la lupa sobre el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, uno de los periodistas más cercanos a Javier y Karina Milei salió a cuestionarlo. "¿Nadie le advirtió que acaba de consumar su suicidio político?", lanzó Luis Majul luego de escuchar al funcionario. El exvocero ensayó una extraña defensa en la que no contestó denuncias y se fue enojado.

"El gobierno tiene que cambiar mucho, cuanto mas rápido y de manera mas ordenada lo haga, mejor le irá. Y mejor la va a ir al país", dijo Majul durante su editorial en El Observador. De esta manera, el jefe de Gabinete criticó con dureza las respuestas que dio Adorni durante su conferencia de prensa en Casa Rosada.

"En vez de aclarar con precisión detalles y con los papeles correspondientes cómo le pagó a su amigo el viaje a Punta del Este, insistió en que se trata de un asunto de su vida privada", se quejó Adorni. Y luego fue tajante: "Una pregunta sencilla: ¿Nadie le advirtió que acaba de consumar su suicidio político?".

De esta manera, Majul puso en duda la defensa que quiso llevar adelante el jefe de Gabinete, quien argumentó haber construido su capital con "más de 25 años en el sector privado" pero evitó dar precisiones a la prensa.

"En vez de aclarar cuantas propiedades tiene y cómo y cuándo las compró, sumó más opacidad a las sospechas sobre su patrimonio", señaló Majul. El también periodista de La Nación+ fue más duro con el exvocero que con otro de sus principales pilares, Karina Milei, en las investigaciones del escándalo en Andis y la millonaria estafa $Libra.

El periodista también hizo alusión al hallazgo de una nueva propiedad en el barrio porteño de Caballito, en Miró al 500, que se sumó al departamento que tiene en Parque Chacabuco y la casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. "Porque para sorpresa de propios y extraños, le apareció una nueva casa en Miró, que casi nadie tenía en el radar", agregó Majul.

Las explicaciones de Adorni

Durante una conferencia de este miércoles, el funcionario buscó diferenciar a la actual gestión de administraciones anteriores y sostuvo: "Quiero dejar algo en claro: ningún otro gobierno sostuvo la vara tan alta como la nuestra. Ningún otro gobierno bajó el gasto público, redujo la cantidad de cargos o pisó los salarios de los funcionarios tanto como este".

"No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia toda la información que necesiten", sostuvo el exvocero presidencial.

Adorni protagonizó luego un cruce con la prensa al ser consultado por sus inconsistencias patrimoniales. Ante una pregunta de El Destape, el funcionario respondió: "Apenas sos un periodista, no sos un juez. No podés juzgar en qué gasto mi dinero. Estamos en un error conceptual: mi dinero lo gasto en lo que a mi me parece mejor. Mis decisiones de gasto no las voy a discutir", replicó el exportavoz presidencial