Después de conocerse el empeoramiento del estado de salud del ex presidente Carlos Menem, su ex esposa Zulema Yoma aseguró que el ex mandatario se encuentra "delicado". El actual senador nacional permanece internado en la clínica privada Los Arcos, en la ciudad de Buenos Aires, con una insuficiencia renal y en un estado de coma inducido.

En una consulta sobre las versiones del agravamiento del estado de salud, la madre de la hija más grande del ex mandatario, aseguró que "el estado es delicado". Yoma sostuvo que "Dios mediante va a querer que salga de todo esto" y agregó: "Si Dios quiere, es lo que esperamos todos".

Actualmente el senador nacional por el Frente Justicialista Riojano, de 90 años, permanece internado desde el 15 de diciembre en el Sanatorio Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo. Después de conocerse que el estado de salud del ex mandatario se agravó, comenzó a trascender que la internación se produjo a raíz de una "infección urinaria" y control general de salud.

Por otro lado, agregaron que la situación actual es bastante peor que el martes pasado ya que "ahora el tema más delicado es su insuficiencia cardíaca y, si bien está mejor, tiene que estar controlado en la unidad coronaria". El ex mandatario tuvo otras internaciones a lo largo del año: en una ocasión, estuvo ingresado en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral, tras lo cual fue hospitalizado por un cuadro de baja saturación en sangre.

Por otro lado, desde diversos lugares señalaron hoy que el expresidente se encontraba grave, con una insuficiencia renal y en un estado de coma inducido. Hasta el momento no hubo más noticias sobre la actualidad del ex mandatario.