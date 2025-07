Axel Kicillof aseguró que Javier Milei "tuvo una semana tremenda"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó como "tremenda" la semana que finaliza para el presidente Javier Milei en la que no logró tener una foto de gobernabilidad con los gobernadores y en el Senado recibió un duro golpe por las leyes aprobadas como la suba de jubilaciones. "Trataron de enviar un mensaje de amenaza que les volvió como un boomerang", analizó sobre las advertencias del Gobierno sobre un presunto plan para desestabilizar la gestión.

El mandatario afirmó que el jefe de Estado "no quiso viajar" al acto por el Día de la Independencia en Tucumán porque "tenía confirmada la presencia de solo dos gobernadores". Por ende, si Milei hubiera asistido, esa imagen hubiera sido una foto "penosa y triste".

Por otra parte, Kicillof se refirió a las múltiples derrotas que sufrió el oficialismo en el Senado y señaló que "lo del Congreso fue estrepitoso para Milei", como también los "exabruptos y amenazas" que prosiguieron a los resultados legislativos. Y recordó: "Milei dijo que en diciembre que iba a tener las herramientas para atacar a jubilados, a personas con discapacidad, a las provincias. Es una amenaza clara y la democracia está bajo ataque".

Kicillof sobre la desmentida de Caputo y el modelo económico

A su vez, Kicillof calificó como un "episodio patético" a la desmentida del ministro de Economía, Luis Caputo, del off the record que reveló el periodista Alejandro Fantino, que anticipó la profundización de la crisis económica. Y remarcó: "Trataron de atribuirle a la oposición los resultados del programa económico, de sus propias dificultades. La amenaza le volvió como un boomerang".

Para Kicillof, Caputo "está en las antípodas de lo que deber ser un ministro de Economía", y señaló que desde el gobierno nacional "actuán con irresponsabilidad y no se hacen cargo de la economía". Según su mirada, en Argentan "está todo parado y la gente no llega a fin de mes", mientras el Gobierno no puede explicar por qué las reservas del Banco Central no se ubican en los 50 mil millones de dólares -como había anticipado el propio Milei en abril- y que el dólar nunca haya tocado el piso de la banda.

"Hablan de libertad de mercado pero tienen pisado el precio del dólar, de las jubilaciones, de los salarios. El programa recesivo está dando efectos en la vida cotidiana. No hay plata y la gente no llega a fin de mes", analizó.

Qué dijo Kicillof sobre el lanzamiento de Fuerza Patria

Por último, el gobernador afirmó haberse quedado "tremendamente satisfecho" tras la conformación de Fuerza Patria, el espacio político que disputará las próximas elecciones legislativas. En esa línea, consideró: "Hemos dejado diferencias de lado porque todos los sectores resolvimos que había que sumar fuerzas para ponerle un freno a Milei".

"Había que poner el interés colectivo por delante y trabajar intensamente para dar una señal clara de que hay una boleta con la que se defiende la salud, la educación, la producción y el trabajo. La Provincia está bajo ataque y hay una boleta para defenderla", concluyó.