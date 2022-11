Ubeira: "Si la jueza Capuchetti incurrió en mal desempeño, pediremos juicio político"

Las declaraciones del abogado de Cristina Fernández de Kirchner se hicieron luego de que la jueza rechace la recusación. Ubeira remarcó que no hay justificación para la pérdida de información en la causa.

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira, se refirió al rechazo de la recusación por parte de la jueza Maria Eugenia Capuchetti en la causa por el atentado contra la Vicepresidenta y adelantó que pedirán juicio político. Afirmó que "no hay ninguna justificación a la pérdida de cadena de custodia del celular de Sabag Montiel y la pérdida de información".

Capuchetti rechazó este martes apartarse de la causa, a partir del pedido de recusación que hizo la Vicepresidenta, en la causa que investiga el intento de magnicidio del pasado del 1° de septiembre. La magistrada elaboró un informe de 43 páginas que concluye con el rechazo a la recusación y la elevación del incidente a la sala primera de la Cámara Federal porteña, para que sea el tribunal de apelaciones el que decida si le corresponde seguir interviniendo en la causa.

En diálogo con El Destape Radio, el abogado de la Vicepresidenta advirtió que "si la jueza Capuchetti incurrió en mal desempeño, pediremos su juicio político" y sostuvo que “no hay ninguna justificación a la pérdida de cadena de custodia del celular de Sabag Montiel y la pérdida de información". Y agregó: "Veremos si la jueza cometió un delito".

"Sobre la fuga de Brenda Uliarte, la jueza solo dice que hay un sumario interno en la Policía Federal, sobre Joana Colman le pedimos una medida y la hizo 12 días después, todavía no se investiga a la Policía de la Ciudad, no sabemos quién insultó a Máximo Kirchner", enumeró Ubeira. Además, el letrado consideró que "Capuchetti no quiere investigar las pistas que terminan en la derecha del PRO, en Milman y Bullrich" y que "el deber de cualquier juez es investigar todo. No puede anticipar que la prueba puede llegar a fracasar porque le parece a ella".

"No podemos llegar a determinadas terminales porque está Caputo por un lado y Milman y Bullrich por el otro. El juzgado no vio a las asesoras de Milman en las filmaciones y las detectamos nosotros", insistió y afirmó que "Capuchetti descarta pruebas porque le parecen que no hacen falta".

La defensa de la Vicepresidenta, a cargo de los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, cuestionó a la jueza por no investigar la posible vinculación del diputado del PRO Gerardo Milman con el atentado ni la línea del financiamiento a los autores materiales. Además, levantaron sospechas sobre el perfil político y personal de la magistrada al señalar, por ejemplo, sus contactos con la AFI, incluso a nivel familiar a través de su hermana.

En este marco, Ubeira dijo que no tienen confianza en la Sala I de la Cámara Federal por lo que recurrían a Casación y luego a la Corte Suprema de Justicia. Enfatizó que "los jueces son responsables de la salud y la seguridad física de Cristina" y puntualizó que la vicepresidenta tiene que afrontar una campaña y "Morel y estos muchachos están sueltos".