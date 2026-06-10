Alerta en Rosario: la demanda social subió un 60% por la crisis y los refugios están desbordados

Los refugios municipales registran niveles de ocupación que oscilan entre el 90 y el 95%. (Foto: Celina Mutti Lovera)

La provincia de Santa Fe no es ajena a la crisis desatada por las políticas del presidente Javier Milei y la ciudad de Rosario atraviesa un fuerte incremento de la vulnerabilidad social. Según informó el subsecretario de Abordajes Integrales de la Secretaría de Desarrollo Humano, Gabriel Pereyra, los indicadores vinculados a personas en situación de calle y a la demanda alimentaria registraron un aumento del 60% respecto de mayo de 2025.

Pereyra detalló que los refugios municipales se encuentran prácticamente completos, con niveles de ocupación que oscilan entre el 90 y el 95%, mientras que la asistencia alimentaria muestra una demanda "creciente y sostenida" como nunca antes se vio.

En declaraciones para Radio 2, el funcionario remarcó además que los pedidos de ayuda ya no provienen únicamente de personas que viven en la calle, sino que cada vez más vecinos con domicilio fijo recurren a los dispositivos municipales para solicitar alimentos y otras formas de contención.

Durante el último mes, el Sistema Único de Atención (SUA), destinado a reportar personas que duermen a la intemperie, recibió alrededor de 1.500 llamados. A su vez, unas 600 personas se acercaron por sus propios medios a las oficinas de Desarrollo Humano en busca de asistencia.

El principal motor de esta crisis sigue siendo el marcado desfasaje entre los precios y los ingresos. En el mes de abril, la inflación en Santa Fe fue del 3% y superó el índice nacional, que se ubicó en un 2,6%. Con este registro, el acumulado de 2026 ya alcanza el 12,6%, una cifra que enciende las alarmas al quedar por encima de los aumentos salariales acordados en las últimas paritarias estatales.

Este ritmo inflacionario impacta de lleno en el costo de vida diario: durante ese mismo mes de abril, una familia tipo (dos adultos y dos hijos) necesitó en Argentina $1.469.768 para no ser considerada pobre (Canasta Básica Total) y $665.053 para no caer en la indigencia (Canasta Básica Alimentaria).

Sin embargo, el golpe al bolsillo para los rosarinos es aún más profundo: una medición local del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC) calculó que una canasta similar superó los $2.209.145, dejando en evidencia la enorme brecha que separa los ingresos familiares de las necesidades más básicas.

Radiografía social: dos de cada tres hogares del Gran Santa Fe están en riesgo

El gobernador Maximiliano Pullaro decidió replicar el modelo de ajuste del gobierno libertario y desató el crecimiento del desempleo en su territorio. Esa fragilidad económica no es exclusiva del sur provincial.

Un informe elaborado por la firma TQF Consultora, basado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, reveló una alarmante segmentación social en el aglomerado del Gran Santa Fe: el 29,6% de los hogares se encuentra por debajo de la línea de pobreza, mientras que otro 32,9% integra el sector de "clase media vulnerable" (familias que superan la pobreza pero quedan expuestas ante cualquier caída de ingresos). Los datos evidencian que casi dos de cada tres hogares santafesinos se ubican en los tres escalones más bajos de la pirámide social.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el informe "Mercado de trabajo" con los datos del cuarto y último trimestre de 2025 de los 31 aglomerados urbanos que releva la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Los datos revelados sobre los dos principales aglomerados urbanos de la provincia de Santa Fe muestran tasas de desempleo general que se posicionan por debajo de la media nacional, pero que encienden las alarmas.

En el Gran Rosario, la tasa de desocupación actual es del 6,5%, una cifra que coloca a la región del sur provincial en una posición de relativo alivio frente al promedio del país. Por su parte, el Gran Santa Fe exhibe un desempleo aún menor, registrando un 4,8%.