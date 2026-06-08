Vaciamiento: una radio rosarina reemplazó programas locales y hay preocupación por los puestos de trabajo

El Sindicato de Prensa de Rosario difundió un comunicado en el que reclamó la preservación de 20 puestos de trabajo. (Foto: Darío Soldani - Conclusión).

En un escenario marcado por la profunda crisis que atraviesan los medios públicos desde la llegada del gobierno de Javier Milei, el impacto de la recesión y las reconfiguraciones empresariales también empieza a golpear con fuerza al sector privado. El caso más reciente y ruidoso se desató en la ciudad de Rosario: la emblemática radioemisora LT3 dejó de emitir gran parte de su programación propia y comenzó a retransmitir los contenidos de Radio Rivadavia, la señal de Buenos Aires.

La medida encendió de inmediato las alarmas en el arco periodístico regional, abriendo un manto de dudas e incertidumbre sobre la continuidad de los puestos laborales de trabajadores de prensa, operadores y técnicos, así como sobre el futuro de la producción de contenidos con identidad local.

La resolución de la empresa afectó de manera directa a la franja horaria comprendida entre las 10 y las 18 horas. A partir de este giro en la estrategia de la emisora —una de las cinco AM con las que cuenta la ciudad—, se levantaron del aire ciclos que buscaban consolidar una audiencia regional, entre ellos: Equipo 3, de Julián Bricco; El Río Suena, con Javier Arrizabalaga; Ángeles Caídos, conducido por Mauro Yasprizza; y Digamos Todo, encabezado por Carolina Coscarelli.

Según detalló el medio 11Noticias, el único espacio de producción netamente rosarina que logró sobrevivir en la grilla fue "La barra de Casal". El histórico programa que conduce el periodista y abogado Marcelo Casal se mantiene en su habitual horario matutino, de 7 a 10 de la mañana, quedando como el último bastión de resistencia local en la AM de la emisora.

El Sindicato de Prensa de Rosario difundió un comunicado en el que reclamó la preservación de 20 puestos de trabajo, la regularización salarial del personal afectado, a los que en su mayoría se le adeudan tres meses y el pago de deudas vinculadas con aportes sindicales y cobertura de salud.

Protesta en Radio Nacional para rechazar el congelamiento salarial

Los trabajadores de Radio Nacional atraviesan una situación crítica en materia salarial, con honorarios congelados desde hace un año y medio. Según indicaron desde el sector sindical, durante ese mismo lapso de tiempo el Gobierno nacional suspendió las paritarias en ese medio de comunicación estatal. En este contexto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) encabezó una protesta hace algunas semanas para respaldar el reclamo de los empleados de la emisora pública.

“El Gobierno decidió suspender las paritarias en la radio y hace un año y medio que los trabajadores no tienen aumento. La situación no da para más y la conflictividad va a escalar”, aseguró el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

El dirigente gremial denunció que la administración libertaria utilizó mecanismos “extorsivos” para deshacerse de “centenares de empleados” a través de retiros voluntarios. “Esto hizo que muchas emisoras en las provincias ahora se hayan transformado en meras repetidoras de Buenos Aires, dejando de prestar servicios esenciales con información de cada una de las localidades”, describió Aguiar.

En ese sentido, el gremialista consideró que el Gobierno está “tambaleando”, por lo que llamó a “seguir multiplicando las protestas en todos los organismos”. El sindicato además informó que la mayoría de los trabajadores de la radio actualmente se encuentran en una situación de “precarización” y “flexibilización laboral”, teniendo que cubrir los roles y funciones de quienes se vieron obligados a dejar sus puestos en los últimos dos años.