Caída del Muro de Berlín: 3 historias impactantes de aquel día

A 32 años de la caída del Muro de Berlín, un repaso por las historias más impactantes de aquellos que lo vivieron en carne propia. Por qué se construyó y cómo se produjo el derrumbe.

El 9 de noviembre de 1989, se produjo la histórica caída del Muro de Berlín, claro símbolo de la Guerra Fría y uno de los acontecimientos más importantes en Europa que llegó a conmover al mundo entero. A 32 años de aquel hecho, en El Destape repasamos algunas de las historias más emocionantes e increíbles de extenso y gigantesco muro de ladrillos y cemento que marcó una época en Alemania.

Todo se remonta a la Segunda Guerra Mundial, en la que la Unión Soviética, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia debieron unir fuerzas y aliarse para poder derrotar a la Alemania nazi de Adolf Hitler. Sin embargo, y tras el contundente triunfo, que tuvo lugar en mayo de 1945, Alemania quedó dividida en cuatro sectores.

En la Conferencia de Yalta y la Conferencia de Potsdam, Stalin (Unión Soviética), Roosevelt (Estados Unidos) y Churchill (Gran Bretaña) acordaron que dividirían el territorio en cuatro partes. Pues Charles de Gaulle, líder de Francia, también tuvo su "premio" tras la guerra. Todos ellos decidieron cómo administrar a Alemania, rendida y completamente debilitada tras la caída de Hitler: en la República Federal de Alemania (Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia) y en la República Democrática de Alemania (Unión Soviética).

Con la construcción del Muro de Berlín, muchas familias y amigos quedaron divididos.

De todas formas, y teniendo en cuenta que Berlín -capital de Alemania- también era de gran interés para los cuatro países mencionados, en 1961 la República Democrática Alemana llegó a un acuerdo con la República Federal Alemana para construir el Muro de Berlín. El extenso bloque de cemento dividió en dos a la ciudad en 43 km de longitud, alambres de púa, perros de ataque y 55.000 minas para que los ciudadanos no pudieran cruzar. En tanto, las instalaciones fronterizas que separaban Berlín Occidental del resto de la RDA, contaban con 111,9 km de longitud. Y con dicho levantamiento, la vida de los alemanes cambió abruptamente durante 28 largos años.

Por qué se construyó el Muro de Berlín

Teniendo en cuenta que muchísima gente de la RDA (República Democrática Alemana) solía emigrar, Stalin aplicó una medida brutal: el 13 de agosto de 1961 ordenó levantar un muro y dividió a Berlín en dos partes. Familias, amigos y conocidos quedaron divididos, por lo que miles intentaron cruzarlo. Lamentablemente, y según las autoridades, alrededor de 1.969 personas fueron abatidas por tratar de huir.

El día de la caída del Muro de Berlín, una multitud se acercó a destruir la división de cemento.

Por qué y cómo se produjo la caída del Muro de Berlín

A partir de la crisis social y económica que sufrió la República Democrática de Alemania, y del fuerte repudio por parte de la sociedad que habitaba en ambos sectores, se produjo la tan esperada caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Curiosamente, y de acuerdo a lo que afirman varios alemanes, en el seno de la sociedad aún quedan vestigios de aquella división.

Dónde se puede ver lo que queda del Muro de Berlín

Uno de los restos más importantes y resaltantes que quedaron del Muro de Berlín se encuentra en la zona del East Side Gallery, donde se pueden apreciar 1,3 kilómetros del muro con sensacionales pinturas que tienen que ver con este hecho histórico.

Las historias más impactantes del Muro de Berlín

La historia de dos mujeres que fueron separadas por el Muro de Berlín

Rosemarie Badaczewski y Kriemhild Meyer fueron denominadas "Las chicas del muro". La historia de ambas nació a partir de una foto que les tomaron justo cuando el Muro de Berlín no tenía una gran altura y a los pocos días de que se construyera. En la imagen, a las dos jóvenes -tenían 15 años- se las puede ver tomadas de la mano y en una suerte de despedida por lo que se avecinaba.

Rosemarie, la joven que se encuentra a la izquierda de la foto, quedó atrapada en el lado de la RDA (República Democrática de Alemania); mientras que Kriemhild, ubicada a la derecha, quedó en la RFA (República Federal de Alemania). En 2019, nada menos que 58 años después de aquella fotografía, las mujeres se reencontraron y volvieron a tomarse de la mano, tal y como lo hicieron en aquella triste época.

Dos mujeres amigas se reencontraron 58 años después de la construcción del Muro de Berlín.

El amor de una pareja fue más fuerte que la división del Muro de Berlín: un túnel construido y un reencuentro esperado

Regina era de la RDA y Eckhard de la RFA. Ambos se conocieron seis años después de la construcción del Muro de Berlín, que tuvo lugar en 1961, en un evento que se realizó en Alemania del Este permitido por las autoridades. Luego, y durante un año, se escribieron decenas de cartas de amor. Sin embargo, y debido a que fueron espiados, por un tiempo tuvieron que dejar de hacerlo.

Regina y Eckhard, una fuerte historia de amor en medio del Muro de Berlín.

"Me detuvieron una mañana y me llevaron a prisión para ser interrogada. Querían saber si iba a huir. El deseo mismo de cruzar el muro era un delito y si era así tenía que ir a la cárcel", relató Regina en diálogo con NBC. Tras un tiempo, se reencontraron en Hungría, donde pudieron tener su primer encuentro a solas. “Estaba de pie frente a mí y yo no tenía palabras”, recordó ella, con mucha emoción. Años más tarde, en 1971, Eckhard mandó a construir un túnel debajo del muro para poder escaparse junto a su amada, pero lo descubrieron y el plan se arruinó por completo. Aun así, el tiempo les daría una nueva revancha: Regina se escapó en un auto y atravesó varios países hasta llegar a Austria, donde pudieron volver a juntarse para siempre.

El soldado que saltó el Muro de Berlín

El 15 de agosto de 1961, tan sólo dos días después de que se colocara un alambrado para marcar la división del Muro de Berlín, el soldado de 18 años Conrad Schumann saltó desde el sector Oriental al Occidental. Inmediatamente después, comenzó a correr y entró en un vehículo policial. Dicha histórica acción fue vista en primer persona por los fotógrafos Peter Leibing, Klaus Lenhartz y Dieter Hoffmann, quienes lo ayudaron a concretar su escape.

Schumann, el soldado desertor que saltó el Muro de Berlín.

Con el paso del tiempo, y tras las críticas que recibió por parte de sus padres y los miembros de su pueblo natal Zschochau, Schumann fue tildado de "traidor" y no soportó las presiones. Lamentablemente, se suicidó en 1998, cuando tenía 56 años.