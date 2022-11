La primicia de Macron sobre Todesca en una París sin clima de Mundial

El presidente francés se enteró el jueves durante el encuentro en el Palacio del Elíseo que Todesca sería la candidata argentina para el BID. La buena sintonía entre Macron y Fernández se prolongó en el acto por el Día del Armisticio y en la cena junto a sus esposas en el Foro de la Paz.

"Ella es nuestra candidata para la presidencia del BID", le reveló el presidente Alberto Fernández a su par francés Emmanuel Macron cuando le presentó a la secretaria de Relaciones Económicas de la Cancillería, Cecilia Todesca, en la reunión del jueves en el Palacio Elíseo. Es decir, Macron tuvo la primicia de una candidata argentina para el BID sobre el filo del plazo, algo que rápidamente habilitó el "poroteo" de la comitiva presidencial acerca de sus posibilidades. Una carta que quieren hacer valer es que Argentina, estando entre los accionarios más importantes de Latinoamérica con el 11,3% de los votos, hasta ahora nunca presidió la entidad. Brasil está en la misma situación, pero la cuestión es que el candidato fue presentado por el perdidoso Jair Bolsonaro y si bien Lula no lo bajó, tampoco lo apoyó. Creen que hay chances.

Buscaban simbolismos. "Propusimos a una mujer para presidir por primera vez el BID en el aniversario de la primera votación femenina", decían en la comitiva, en referencia al 11 de noviembre de 1951. Y que el día de la votación, el 20 de noviembre, es el día de la soberanía nacional. Todo cierto pero nada de eso suma votos para la consagración de Todesca y que no quedara en el camino como le pasó a Gustavo Beliz. La presentación a último momento puso en evidencia que nunca hubo apoyo para los otros postulantes.

Bolsonaro presentó al director del Hemisferio Occidental del FMI, Ian Goldfajn, que claramente no comulga ideológicamente con Lula. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había lanzado a la ex titular de la Cepal, Alicia Bärcena, pero ante la falta de apoyos ahora la cambió por el presidente del Banco Central, Gerardo Esquivel. El bisoño gobierno de Chile presentó al ex ministro Nicolás Eyzaguirre. "Son dos gobiernos amigos, pero tienen menor participación en el BID", resaltaban en la comitiva. En definitiva, como muchas veces sucede, la palabra decisiva la tendrá Estados Unidos, que cuenta con el 30% de los votos, por eso será importante lo que Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, puedan conversar en la Cumbre del G-20 de la semana que viene en la próxima parada de la gira, Bali, Indonesia. Pero sobre París todavía hay cuestiones que contar:

* Ceremonia. El presidente Alberto Fernández actuó como invitado especial de su par francés Emmanuel Macron en la ceremonia que conmemoró el Día del Armisticio, que el 11 de noviembre de 1918 puso punto final a la Primera Guerra Mundial. Es feriado nacional en Francia y el acto central se realizó en el Arco del Triunfo, embanderado para la ocasión pero también vallado: no permitía acercarse a menos de 100 metros. Fernández estaba en un palco de invitados pero en un momento Macron lo llamó, lo abrazó, le presentó a algunos funcionarios y siguió presenciando con él el resto de la ceremonia. Macron y Fernández no pierden ocasión de mostrar la buena sintonía personal y política que mantienen.

* Cena. Al buen vínculo entre ellos sumaron a sus esposas Fabiola y Brigitte, quienes lo acompañaron para la cena de cierre del Foro de la Paz. Es impactante seguir de cerca la energía inagotable de Macron en su agenda de actividades, de primera hora a la última con infinitas reuniones, discursos y actos oficiales, sin que nunca muestre señales de cansancio. Sólo en el Foro de la Paz del viernes, moderó y habló en varios paneles, se reunió con todos los presidentes participantes, empujó la reanudación del diálogo en Venezuela y concluyó recibiendo a todos los invitados para cenar. En homenaje a los invitados argentinos, la orquesta tocó "Adiós Nonino", el clásico de Astor Piazzola.

* Tránsito. El jueves hubo paro de transportes en París que ocasionó un caos vehicular de magnitud en el tránsito. Tratar de ir en vehículo de un destino a otro fue un calvario para los integrantes de la comitiva que no fueran Alberto Fernández, dado que el Presidente se trasladaba con la guardia que le abre camino. Pararon 16 líneas de subte y otras nueve tuvieron fuertes demoras. Reclamaban aumentos salariales que compensaran la inflación -calculan un 7% para este año- y contra la iniciativa que propone un servicio de autobuses para hacerle competencia, que abriría en dos años. El viernes, en cambio, feriado nacional, fue la contracara, con una postal parisina inusual por la mañana con poca gente y pocos autos en las calles de la siempre concurrida Ciudad Luz.

* ESMA. Ex ministra de Justicia y actual embajadora en la Unesco, Marcela Losardo, voló en el avión presidencial y participó de las reunión del jueves con Emmanuel Macron en el Palacio del Eliseo. Notoriamente más relajada que cuando era ministra, Losardo comentó algunos detalles de las negociaciones que lleva adelante para conseguir que el Museo de la Memoria en la ex ESMA se convierta en Patrimonio Mundial. Los especialistas de la Unesco exigen que la edificación se mantenga en buenas condiciones y, en la medida de lo posible, manteniendo la construcción original. Está la idea de construir un monumento adentro y otras propuestas que, ella entiende, podrían generar problemas. El Comité del Patrimonio Mundial deliberará en junio de 2023.

* Mundial. Es llamativo para los argentinos el poquísimo clima de Mundial que se vive en las calles parisinas. No hay publicidades ni promociones referidas al Mundial, ni vidrieras tuneadas por la competencia -en cambio, sí ya hay muchas navideñas-, ni se ven imágenes de los jugadores, ni de la camiseta de "les bleus". Raro faltando apenas diez días para el inicio de la competencia y tratándose del actual equipo campeón del mundo. En cambio, los negocios de recuerdos sí están poblados de merchandising del PSG de dudosa calidad y de las camisetas de sus megaestrellas Messi, Mbappe y Neymar.