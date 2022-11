Alberto Fernández presentará una mujer como candidata de Argentina al BID

Con un escenario todavía muy abierto y a solo diez días de la votación, mañana el Presidente dará a conocer el nombre. Fuentes oficiales confirmaron a El Destape que sería Cecilia Todesca Bocco. Si consigue el consenso, sería la primera mujer en presidir la organización.

A tan solo diez días de la elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el lugar que dejó vacante el estadounidense Mauricio Claver-Carone todavía está lejos de tener una candidatura de consenso. En las últimas horas, México confirmó la baja de Alicia Bárcena y candidateó a Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México; mientras que en Argentina el presidente Alberto Fernández trabaja en la candidatura de una mujer para dirigir el organismo de crédito internacional. Según afirmaron fuentes oficiales a El Destape, sería Cecilia Todesca, actual secretaria de Relaciones Económicas Internacionales. La jugada de Alberto sería una manera de "romper el techo de cristal", destacaron a este medio.

Después de la fuerte apuesta pública que hizo Alberto para postular a su entonces secretario de Asuntos Estratégicos y hombre de confianza, Gustavo Béliz, pero sin éxito por la maniobra Donald Trump, esta vez Alberto Fernández encara una negociación más silenciosa. Se espera que casi sobre la fecha de cierre, el 20 de noviembre, anuncie una candidata mujer que tenga el aval de todos los países, incluido Brasil. De ser elegida, sería la primera vez que una mujer preside el BID desde su creación, en 1959.

Días antes de perder el balotaje, el presidente saliente de ese país Jair Bolsonaro nominó a Ilan Goldfajn, extitular del Banco Central de ese país entre 2016 y 2019, y actual director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), es decir, el funcionario con el que Argentina hoy negocia la fiscalización de su acuerdo para pagar la deuda. Las expectativas ahora están puestas en los próximos pasos de Luiz Inácio Lula da Silva para ver si da el visto bueno al candidato que postuló Bolsonaro o si le baja el pulgar.

Respecto a la postura de Lula, fuentes de del Gobierno analizan que por la tensa transición que atraviesa ese país, Lula da Silva podría tener un gesto hacia el bolsonarismo y apoyar, sin ser explícito, a Ilan Goldfajn. Según el mismo análisis, la decisión sería vista con buenos ojos en Estados Unidos. De todos modos, ese movimiento requerirá los países miembros den mayoría absoluta de acuerdo al peso de su voto en el Banco, así como también una mayoría absoluta del número de países miembros de las Américas. ¿Si Estados Unidos aprueba esa Presidencia, habilitará que la región nombre una vicepresidencia que históricamente queda para el país del norte? Por ahora, no prosperó la búsqueda de consenso que se especuló en los últimos días.

La elección en el BID se juega tras la destitución en septiembre del ya expresidente del organismo, el estadounidense Claver-Carone, por haber mantener relaciones íntimas con una subordinada. Salvo por el paréntesis de 2020 con Trump, la tradición no escrita desde 1959 es que el presidente del BID sea elegido entre los candidatos presentados por los 26 países latinoamericanos, que son los únicos posibles beneficiarios de los préstamos. Todo indica que el Gobierno de Joe Biden no quiere volver a utilizar la elección del BID como un elemento de tensión y división en la región. Por eso, anunció que no volverá a romper la tradición no escrita de la organización, es decir, no presentará un candidato propio como hizo su antecesor, Donald Trump, cuando a poco de dejar el poder presionó a gran parte de la región para que apoyaran a su candidato, Claver-Carone, en detrimento del hombre que impulsaba Argentina

Hasta hora son cuatro los candidatos oficializados. A la más reciente nominación del mexicano Esquivel se suma la del brasileño Goldfajn, la del ecuatoriano Augusto de la Torre, ex director del Banco Central de su país y ex jefe para América Latina del Banco Mundial y la de Chile que la semana pasada postuló al ex titular de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.

La representación de cada uno de los países en el organismo no es pareja. Estados Unidos concentra un 30 por ciento del poder de voto del directorio del BID, los 26 países latinoamericanos apenas un poco más del 50 por ciento -con Brasil y Argentina a la cabeza con 11,35 por ciento- y Canadá, 16 países europeos, algunas de las principales potencias asiáticas e Israel, casi un 20 por ciento. Una vez cerradas las nominaciones, el 20 de noviembre habrá una votación de la Asamblea de Gobernadores que terminará el 20 de noviembre.