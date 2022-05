Alberto Fernández enviará 300 gendarmes a Rosario para reforzar la seguridad

La decisión fue tras una reunión con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, en procura de soluciones para la inseguridad en la provincia. Se tratará de un destacamento permanente de la fuerza.

El presidente Alberto Fernández se reunió con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, con el objetivo de avanzar en medidas para solucionar la inseguridad en la provincia y el mandatario nacional reiteró su decisión de crear un destacamento permanente de Gendarmería en Rosario, con un comandante a cargo de todas las operaciones de las fuerzas federales en el territorio, designado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

En este marco, se acordó que se sumarán 300 gendarmes a las tareas en la provincia, principalmente enfocado en Rosario. "Hay una necesidad de darle una respuesta concreta a todos los santafesinos y a Rosario en particular", remarcó el mandatario provincial al salir de la reunión.

La decisión fue luego de una reunión de Fernández con Perotti la noche de este lunes en el despacho presidencial de Casa Rosada, que duró una hora y media, y participaron también el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Tras el encuentro, Perotti remarcó que ese plan es "clave para poder coordinar de la mejor manera con las fuerzas provinciales y con el municipio en la mesa territorial de seguridad desplegada desde el inicio de la gestión". En tanto, los 300 nuevos gendarmes se sumarán a los 550 efectivos ya enviados por la Nación en una primera instancia, detalló.

En esta línea, el gobernador remarcó que el jefe de Estado le ratificó "un proyecto común de refuerzo y de creación de juzgados y fiscalías" federales para Santa Fe, y recordó que "hay un proyecto con media sanción del Senado que no avanza en Diputados". "Es una necesidad no solo de Santa Fe sino de todos los argentinos, porque no queremos que lo que pasa en el territorio se expanda a otras provincias", apuntó.

Para Perotti, hay una "necesidad de coordinar la presencia de más fuerzas federales en el territorio, de coordinar una acción de la justicia federal más solida en la provincia de Santa Fe y de tener un acompañamiento que vaya más allá también de la acción de presencia de fuerzas o del accionar de seguridad, en terrenos de trabajo que el Gobierno nacional tiene para aportar en el mejoramiento de muchos de los sectores y los barrios donde están las zonas más difíciles del delito".

"El Presidente ha marcado, en sus visitas a Rosario, el compromiso para enfrentar la situación, definiendo que la Argentina no puede permitir que estos hechos de violencia pasen en su territorio, y esa definición nos parece central", consideró el mandatario provincial.

"No tenemos como provincia la posibilidad por sí sola de enfrentar la magnitud de lo que está ocurriendo en nuestro territorio, se necesita sí o sí esa presencia nacional, que todos los argentinos comprendan esa prioridad de presencia en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe", agregó.

Por su parte, Javkin contó que en la reunión con el Presidente hablaron de "la situación carcelaria" y apuntó que "gran parte de los hechos, más del 90 por ciento, tiene que ver con una organización desde personas que están cumpliendo condena, una situación que claramente merece una respuesta".

Además de "acelerar los procesos de urbanización", porque "cambiar el tejido de las ciudades hace a la seguridad ciudadana", y tener "una autoridad con la cual coordinar donde y como se despliegan esas fuerzas federales que hay en el territorio y que no luce ni se nota como la proporción del esfuerzo" realizado.