Alberto Fernández cruzó a Pagni: “¿De qué me están hablando?"

El presidente de la Nación criticó al "comentarista"' que intentó polemizar sobre la adquisición de vacunas por parte del Gobierno nacional que tiene el objetivo de proteger a la población de la pandemia mundial del COVID-19. "Yo lo que estoy haciendo es defender los derechos de Argentina", remarcó el mandatario.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó una entrevista desde Perú e hizo referencia a las negociaciones para adquirir más vacunas para el Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19 en la Argentina. En este marco, cruzó al periodista Carlos Pagni a quien definió como comentarista. “Vi una nota extensa escrita por un comentarista donde agarran un e-mail de Cecilia donde ella le reclama a Rusia que cumpla y resulta que eso es la prueba de que geopolíticamente nos estamos sometiendo a Rusia”, lanzó Alberto Fernández.

¿De qué me están hablando? Si yo lo que estoy haciendo es defender los derechos de Argentina"

Es que Pagni fue el encargado de publicar en La Nación la nota de la asesora presidencial Cecilia Nicolini a los desarrolladores de la Sputnik V con el fin de reclamar por la llegada de la segunda dosis de la vacuna rusa, algo que fue rápidamente aclarado por Nicolini que le bajó el tono a la carta que "reveló" el multimedio macrista y explicó que sí existe un atraso responde a una demora que hay en todo el mundo.

En esta línea, Pagni insistió con polemizar la llegada de vacunas al país, que tiene el objetivo de evitar más internaciones y muertes a causa de la pandemia mundial, asegurando que email que envío Nicolini en el que se reclama a Rusia que cumpla con las dosis pactadas "es la prueba de que geopolíticamente el país se está sometiendo al país ruso". “Yo no entiendo estas cosas, francamente. ¿De qué me están hablando? Si yo lo que estoy haciendo es defender los derechos de Argentina”, disparó el mandatario, que admitió que Gamaleya estaba teniendo problemas en la producción, “del mismo modo que la tuvieron todos los que produjeron vacunas en el mundo”.

En tanto, el presidente celebró que está semana ya arribaron nuevamente 500 litros de la sustancia activa del componente 2 por lo que ahora, Argentina ya tiene insumos para producir otras 800.000 segundas dosis de Sputnik V. Con esta llegada, se calcula que en la segunda quince de agosto el país dispondrá de dos millones de vacunas para completar el esquema de vacunación.

Otra operación mediático que expone Alberto Fernández

Por otra parte, Alberto Fernández aprovechó para exponer otra operación mediático de los medios hegemónicos sobre la compra de vacunas Pfizer-BioNTech, que recientemente el Gobierno nacional logró un contrato por 20 millones de dosis para 2021 y disparó: “No era que había un problema ideológico que me decía que yo no quería comprar vacunas norteamericanas. Es una estu*idez magnífica esa”, completó.