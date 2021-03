Ante el ataque del ex mandatario Mauricio Macri a la figura de Juan Carr y a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el presidente Alberto Fernández salió en defensa de ellos por su trabajo social en materia de asistencia y derechos humanos y cargó contra el empresario por su "desdén" para referirse de ellos.

En una entrevista radial, Macri atacó a Juan Carr e ironizó: "Hace mucho que no se lo ve. Ni con las campañas del hambre tampoco". Al respecto, Fernández replicó: "Lo he visto mucho a Juan Carr, todo el año pasado, trabajando al lado de los mas pobres en plena pandemia. Lo he visto pidiéndome auxilio para esos pobres". "Quiero dejar a salvo que para mi es una de las personas mas enormes que tiene la sociedad argentina, por quien es Juan Carr, no se merece semejante trato", criticó.

"El otro caso, es un caso semejante como Estela, me impresiona que hable de ese modo. Si hay gente que ha dejado el odio y la venganza, esas son las madres y abuelas de Plaza de Mayo, con Estela a la cabeza", aseveró Alberto frente a las críticas Macri contra la referente de Abuelas de Plaza de Mayo a quien tildó de "rencorosa", por reclamar Memoria, Verdad y Justicia.

Asimismo, el jefe de Estado respaldó la lucha de Abuelas y Madres y remarcó que "si uno las escucha hablar como hablan, en ellas no existe nada parecido a la venganza y al odio" y arremetió que "ahora para muchos reclamar justicia es odiar, para muchos decir 'che cómo hiciste para tomar la deuda transgrediendo todas las normas', eso es venganza. Preguntar cómo te quedaste con el parque eloico, es venganza".

"Las Madres y Abuelas son un modelo. Yo siempre digo lo mismo, son un modelo de conducta, un caso singular en la sociedad argentina. Cuando yo era un militante político, no entendía lo que era un militante de derechos humanos y ellas tuvieron el coraje que no tuvo el resto de la sociedad, y me incluyo. Nos pusieron una vara ética tan alta que nos exigen ser mejores", sentenció.

En ese sentido, Alberto criticó que "alguien (Macri) las trate con este desdén y ligereza, me apena. Como me apena que digan eso de Juan que trabaja en absoluto silencio".