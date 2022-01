Alberto Fernández lamentó la renuncia de Máximo Kirchner: "Le dije que no era necesario"

"Máximo me dijo que Cristina no estaba de acuerdo", reveló el Presidente en referencia a la renuncia de Kirchner como jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados.

Durante la tarde se conoció, a través de un comunicado, la renuncia de Máximo Kirchner como presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos. Al respecto, el presidente Alberto Fernández afirmó: "Yo le dije que no era necesario. Y Cristina tampoco apoya esta decisión de su renuncia".

En el largo comunicado, Máximo Kirchner indicó que su decisión "nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el FMI". En este punto, el presidente indicó: "Máximo tomó esta decisión, mañana decidiremos quien lo reemplaza".

Con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Alberto Fernández aseguró que "el default era un problema enorme" y añadió que "sí íbamos al default, nos sacaban de la cancha". También añadió: "No estamos contentes con ser deudores del fondo y con la deuda que tomó Mauricio Macri". Al respecto, en charla con C5N, aseguró: "No había otra alternativa".

En este punto, el presidente aseguró que "no hay nada para festejar" y recordó que fue parte de las negociaciones del Gobierno de Néstor Kirchner con el Fondo Monetario Internacional en 2003. "Vi lo que pasó. Vi cómo fue y no fue muy distinto a esto", dijo al respecto de las similitudes de ambos acuerdos. En este punto añadió: "Me eligieron para resolver problemas y este era uno de los más grandes".

Por otro lado, agregó: "Seguimos insistiendo en que esa sobretasa no debe ser cobrada y mucho menos a un país como Argentina. El Fondo ha hecho una crítica del crédito que el mismo Fondo dio".

La renuncia de Máximo Kirchner

El diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara baja. A través de una comunicado, indicó que la decisión "nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el FMI".

En un largo escrito, Máximo Kirchner sostuvo que permanecerá dentro del bloque para "facilitar la tarea del Presidente y su entorno", pero aseguró que es "mejor dar un paso al costado para que, de esa manera, él pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no sólo en lo inmediato sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023". En este punto, añadió que no compartió la "estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación".