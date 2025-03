Otra provocación del Gobierno de Milei: ahora, apuntan contra la ley del Aborto

"Este 25 de marzo, celebramos el Día del Niño por Nacer", escribieron desde las cuentas oficiales de Casa Rosada durante la jornada de este martes, instalando una nueva provocación tras el repudiable video compartido durante el Día de la Memoria. En ese marco, el gobierno de Javier Milei llamó a "defender la vida humana desde su concepción" utilizando argumentos que atentan contra el derecho a decidir de las mujeres sobre su salud sexual. No es la primera vez que La Libertad Avanza (LLA) ataca a la Ley N° 27.610, de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

"Una fecha en la que hacemos un llamado a la defensa de la vida humana desde su concepción y reafirmamos que la vida siempre vence a la muerte. Esta fecha se conmemora en Argentina desde 1998 por iniciativa del entonces Presidente Carlos Menem, quien tomó la decisión luego de visitar al Papa Juan Pablo II en el Vaticano", manifestaron desde la cuenta oficial de la Casa de Gobierno en X (ex Twitter).

En el Decreto 1406/98​​, que lleva la firma de Menem, señalan que la declaración de dicho día se debe a que el niño "por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, tanto antes y después del nacimiento" y que "en su etapa prenatal, es un ser de extrema fragilidad e indefensión, salvo la natural protección de la madre". En diversas ocasiones, diferencian que "tanto antes como después del nacimiento" se debe desarrollar y debe crecer en un buen ambiente, que su vida "tiene un valor inviolable y una dignidad irrepetible" y que el Gobierno argentino "debe comprometerse con la causas de la humanidad".

A lo largo de toda la campaña presidencial, el actual mandatario nacional se mostró en contra de la Ley 27.610 que establece el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a pesar de definir a su proyecto liberal como "respecto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad". Desde un primer momento, la idea del gobierno libertario es derogar la normativa aunque son conscientes que se trata de un tema sensible y no tienen los consensos necesarios en el Congreso para avanzar en el tema.

Más allá de esto, funcionarios o dirigentes que integran La Libertad Avanza apuntaron contra el aborto legal, seguro y gratuito en diversas oportunidades. "Se puede modificar la anterior o hacer una nueva ley que la derogue, perfectamente. Podría ser parte el año que viene, no creo que tengamos los números pero a mí me gusta la idea. Yo soy pro-vida, literal. Soy pañuelo celeste, de acá a la China", manifestó en diciembre pasado el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. A su vez, remarcó que "hemos tocado un montón de intereses" y que, a pesar de la sensibilidad de la cuestión, en otros casos "no hemos dudado".

En mayo de 2024, durante la presentación de su libro "Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica", el propio Javier Milei declaró: "Los que se creen tan avanzados con la agenda del aborto no saben que es una agenda que tiene más de tres mil años y es una agenda totalmente asesina". Mientras que dos meses atrás, durante un discurso por la apertura del ciclo lectivo en el Instituto Cardenal Copello, sostuvo que "para mí, el aborto es un asesinato agravado por el vínculo. Y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo y, además, desde lo biológico".

Si bien en febrero del año pasado, el vocero Manuel Adorni aseguró que la derogación de la ley "no es parte de la agenda del Presidente y no está impulsada por el Poder Ejecutivo", este nuevo mensaje a través de las redes oficiales de la Casa Rosada vuelven a instalar el tema y alertan a los feminismos de cara a futuras luchas.

"Hoy es el Día Internacional de Acción por las 2 Vidas, por lo que renuevo mi compromiso de proteger y luchar por el Niño por nacer. Hoy en Argentina se han abortado desde la promulgación de la ley de aborto una cantidad muy superior a todos los habitantes de Tierra del Fuego. Nunca una política estatal que engendra muerte puede significar un avance ni un derecho. Todas las vidas importan", sumó la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, en sus redes sociales.

Qué es el Día del Niño por Nacer

La instauración del "Día Internacional del Niño por Nacer" fue declarado a fines de la década de los '90 por, tal como menciona la publicación del Gobierno nacional, el aquel entonces presidente Carlos Menem. Argentina fue el segundo país en hacerlo oficial -después de El Salvador- y luego lo siguieron otras naciones latinoamericanas como Guatemala (1999), Chile (2014) y Puerto Rico; mientras que Filipinas hizo lo propio en 2018.. Cabe señalar que la elección del 25 de marzo, no es casual: coincide con la festividad cristiana de la Anunciación, que celebra la concepción de Jesús (es decir, cuando el arcángel San Gabriel anunció a María que iba a conseguir a su hijo).

Su objetivo principal es respetar y proteger la vida humana "en todas sus etapas, especialmente durante la gestación" y según indican las organizaciones provida, "sensibilizar a la sociedad sobre derechos de no-nacidos, promoviendo políticas y acciones que garanticen su bienestar y desarrollo" como también, brindar apoyo a mujeres embarazadas.

"Se estima conveniente que el Día del Niño por Nacer se celebre el 25 de marzo de cada año, fecha en que la Cristiandad celebra al Anunciación a la Virgen María, en virtud de que el nacimiento más celebrado en el mundo por cristianos y no cristianos es el del Niño Jesús cuyo momento de concepción coincide con dicha fecha. Que también en ese día se conmemora el Aniversario de la Encíclica Evangelium Vitae, que el Papa Juan Pablo II ha destinado a todos los hombre de buena voluntad", sostiene el decreto que lleva la firma del expresidente Menem.