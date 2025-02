Pro dolarización, antiaborto y representante del sector hidrocarburífero: quién es Manuel García Mansilla

El presidente Javier Milei anunció en marzo vía su oficina de prensa que enviaría los pliegos de sus dos candidatos a la Corte Suprema de Justicia para cubrir la vacante actual que hay en el máximo tribunal del país y la que quedó a partir de la jubilación de Juan Carlos Maqueda, a quien el jefe de Estado prácticamente le dio por terminada su función desde el 29 de diciembre próximo cuando cumpla 75 años. La forma obscena en que se hizo ese desplante abrió todo tipo de lecturas en tribunales. En lugar de este cortesano cordobés, Milei propuso al constitucionalista Manuel García Mansilla, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, quien expresó que una dolarización no sería inconstitucional, se manifestó en contra del aborto legal y es director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, entidad que nuclea a las principales petroleras del país. No parece azaroso que el libertario Alberto Benegas Lynch (h) festejase su postulación. El otro candidato que nominó Milei fue el juez federal de Comodoro Py Ariel Lijo. Como el trámite no avanzó en el Congreso, los designó a ambos por decreto este martes.

El Ejecutivo jubiló al supremo más de nueve meses antes de sus 75 años y “le agradece y reconoce su participación” como juez del Alto Tribunal.

Quién es García Mansilla

Manuel García Mansilla es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y profesor de derecho constitucional. Se presenta como “Especialista en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario”. Recién el año pasado obtuvo el título de doctor en Derecho. Fue abogado en grandes estudios de la city porteña, como Marval, O'Farrell & Mairal y Liendo & Castiñeyras Abogados, y reúne diversas características que lo hacen muy valorable para Milei:

A diferencia del presidente de la Corte Horacio Rosatti, considera que una dolarización es constitucional.

Está en contra del aborto legal.

Escribió diversas columnas en La Nación donde cuestionó el juicio político a la Corte y defendió el desplazamiento de la entonces jueza Ana Figueroa de la Cámara Federal de Casación Penal (le dedicó más de una nota en el matutino porteño a este suceso, que fue un movimiento clave en la persecución judicial contra CFK ya que tras este apartamiento de Figueroa se allanó el camino para la reapertura de las causas Hotesur y Memorándum con Irán ).

(le dedicó más de una nota en el matutino porteño a este suceso, que fue un movimiento clave en la persecución judicial contra CFK ya que ). Es parte de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, que según él mismo expuso en una audiencia pública para defender el tarifazo del gas durante el macrismo (en 2016), nuclea a una treintena de empresas del sector, entre firmas nacionales e internacionales. Para comprender a quiénes respalda: en mayo del año pasado fue electo presidente de esa cámara petrolera Carlos Ormachea, chairman de Tecpetrol, que pertenece al Grupo Techint. Otras empresas que integran la entidad son YPF, Pan American Energy (PAE) y Pampa Energía, para citar solo unos ejemplos. En su CV, García Mansilla destaca que está vinculado a esa cámara desde 2014.

De llegar a la Corte, García Mansilla debería excusarse de intervenir en cualquier tema relacionado a alguna de estas empresas. Aunque el antecedente de Rosenkrantz que reveló Ari Lijalad en este medio puede favorecerlo. El actual supremo firmó más de 50 fallos relativos a sus exclientes, algo que es ilegal.

Pro dolarización

El portal de la Universidad Austral se publicitó una nota donde García Mansilla considera que la dolarización no sería inconstitucional como sostuvo Rosatti. El título de esa nota, que se publicó en septiembre del año pasado en La derecha diario, medio que comanda el mileísta Fernando Cerimedo, expone las intenciones que puede tener el Presidente con la presencia de este abogado en la Corte: “El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral refuta a Rosatti y explicó que la dolarización es constitucional”.

En esa nota se sostiene que para García Mansilla “sin lugar a dudas que la dolarización es totalmente compatible con los parámetros establecidos en la Constitución Nacional”. Allí se afirma que “el eje de la discusión gira en torno al artículo 75 de la Constitución, cuando se establece que ‘le corresponde al Congreso defender el valor de la moneda’”. Y se señala que para “García Mansilla, esto constituye una potestad que tiene el Congreso pero no estrictamente una obligación en sí misma”.

“Moneda nacional no es moneda emitida localmente, sino moneda de curso legal en la Argentina”, dice García Mansilla. “Por otra parte, aun si erróneamente se entendiera esa atribución como un mandato o una obligación, el artículo no establece una forma específica para defender el valor de la moneda. Sería perfectamente compatible con ese supuesto mandato que el Congreso estableciera como moneda de curso legal una moneda emitida en el exterior, reconocidamente estable, precisamente para impedir su envilecimiento”, añadió cual defensor de la dolarización que pretende Milei.

Un antiabortista

No es la única posición polémica de Garcia Mansilla. Este abogado se manifiesta abiertamente contra el aborto. Escribió una columna con su posición en La Nación y hasta concurrió al Congreso en 2018 para fustigar el proyecto sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces realizó, según dijo, “tres objeciones jurídicas al proyecto de ley aprobado en la cámara de Diputados”. Sostuvo que “el aborto es un delito” y buscó defender “el derecho a la vida desde la concepción”. “El Congreso no puede sancionar una ley que reconozca un derecho a terminar con la vida de las personas por nacer sin expresión de causa, sujeto a la sola voluntad de quien toma la decisión de terminar el embarazo”, agregó.

Representante del sector hidrocarburífero

García-Mansilla también expuso en 2016 en la audiencia pública por el aumento de la tarifa del gas. Lo hizo como representante de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, entidad, que como se señaló anteriormente, nuclea a las principales petroleras del país. En aquella alocución dijo que la cámara nucleaba a 33 empresas productoras de hidrocarburos, entre nacionales e internacionales. Se trata de la cámara histórica del sector: son los productores de todo el país, sobre todo, Vaca Muerta.

Ante el auditorio que lo escuchaba pidió que el precio del gas sean libremente determinados "por oferta y demanda" y no haya regulaciones.

Con este Currículum no parece azaroso que haya recibido el saludo afectuoso del referente libertario y mileísta Alberto Benegas Lynch (h). A través de la red social X (ex Twitter), Benegas Lynch tuiteó: “Calurosas felicitaciones al Presidente Milei por haber propuesto al extraordinario constitucionaliste y gran amigo Manuel Garcia Mansilla como ministro de la Corte Suprema a partir de diciembre, lo cual honra al Poder Judicial con una figura de gran porte intelectual”.

Toda una definición del sector al que representa.

Lijo, la sorpresa de Milei

Más conocido que García Mansilla es Ariel Lijo, el otro designado por Milei, cuyo perfil es retratado por Lijalad en el artículo “Persecución, rosca y espías: los nexos de Lijo, el candidato de Milei a la Corte”

Ariel Lijo es un juez de Comodoro Py que llegó a esos tribunales federales durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2004. Discípulo de María "Piru" Riva Aramayo, una de las jueza más poderosas de Comodoro Py en la década del 90, llegó al juzgado federal Nº 4 en reemplazo de Gabriel Cavallo. Era parte de una renovación judicial que falló. Lijo se acomodó a las prácticas del toma y daca de los tribunales federales de Retiro y se fue reposicionando de acuerdo a los vientos políticos que fueron soplando en el país y en tribunales.

En la actualidad su ascendencia en Comodoro Py es fuerte. Durante el macrismo formó parte de la línea de mando del lawfare que comenzaba en la Corte Suprema con Ricardo Lorenzetti y seguía con Martín Doctrina Irurzún en la Cámara Federal porteña. Lijo, por ejemplo, aplicó la doctrina ideada por Lorenzetti e Irurzun para encarcelar a Amado Boudou en el caso Ciccone.

Durante el gobierno de Macri fue tal su injerencia que colocó además a su histórico secretario Juan Tomás Rodríguez Ponte al frente de la oficina de escuchas desde la cual se orquestó la filtración de audios en contra CFK.

También comandó el armado de la Asociación de Jueces Federales (AJUFE), que emuló su homónima brasileña para nuclear el poder de lobby de los magistrados.

Tal como publicó este medio, Lijo mantuvo al menos 10 llamados con Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, armador de la persecución judicial desde la casa de los espías durante el macrismo. De Stefano era el Nº 3 de la AFI M.

Estos contactos no fueron azarosos. Por el escritorio de Lijo pasaron causas de peso que preocupaban tanto a CFK como Macri. Tuvo desde la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman hasta el caso Correo, desde la persecución a Boudou por el caso Ciccone hasta investigaciones por los vínculos del jefe de la AFI Gustavo Arribas con Odebrecht. Solo por citar algunos ejemplos.

Entre todas las polémicas que abrió esta postulación se destaca que Mieli propuso a un hombre para reemplazar la vacante que dejó una mujer. A la luz de la propuesta, el Presidente busca conformar una Corte integrada únicamente por varones.

La jubilación de Maqueda y los escenarios que se abren

La forma en que el comunicado de Milei dio por terminado los servicios de Maqueda en la Corte a partir de diciembre próximo fue interpretada en tribunales de diferentes maneras. Algunos señalaron que están jubilándolo antes de lo previsto, lo que puede provocar una reacción de los supremos contra el Presidente como respuesta. Sin ir más lejos, la Corte puede expedirse sobre el MegaDNU en cualquier momento. Para otras fuentes consultadas, el tiempo de Maqueda en la Corte está contado porque cuando cumplió 74 años, en diciembre del año pasado, no inició el trámite para que le extiendan su estadía en la Corte. En esa lógica, lo que anunció el Ejecutivo es lo esperable y técnicamente es correcto.

El rol del Senado

Una senadora alertó a El Destape: “Tiene que venirse algo muy grande para que tiren esta maniobra. No se contactaron ni con el peronismo ni con la UCR en el Senado. Si el oficialismo quiere avanzar con esto tiene que mover porque necesitan consenso y por ahora no movieron nada”. “No creo que estén los dos tercios de los votos”, añadió otro senador peronista consultado por este medio. Desde el radicalismo, por su parte, ante la consulta de El Destape se limitaron a decir que aún no se enviaron al Congreso los pliegos de los postulantes. Es decir, consideran que aún no se dio la bandera de largada a esta postulación. La Coalición Civica –que no tiene senadores- adelantó que impugnará el pliego de Lijo.

A esto se suman los cuestionamientos de mujeres dirigentes de diferentes espacios y un comunicado muy duro de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), que insta al Presidente a “la postulación de una mujer como candidata a suplir la vacancia en el cargo de Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como un paso crítico hacia el cumplimiento efectivo de los mandatos de progreso social y equidad de género”.

En esa línea, el constitucionalista Gustavo Ferreyra resaltó: “En toda la historia de la Argentina, solamente un presidente de la República, Néstor Kirchner, designó, con el correspondiente proceso institucional, a dos mujeres en la magistratura de la CSJN. Una política de género, con bases equitativas e igualitarias, debe ser promovida con prontitud, sin pausas y con indeclinable firmeza. Tal política pública únicamente será satisfecha en tanto se designe un número de mujeres en el Más Alto Tribunal que aseguren la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades".

Lo que está claro es que con estos postulantes a la Corte a Milei le costará obtener los dos tercios de los votos en el Senado para que se aprueben sus pliegos .